この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「マシロのズボラ節約ごはん」が、「もう焼かない。レンジ5分で本気のガリバタチキン」と題した動画を公開しました。フライパンを使わず、電子レンジでの加熱だけでしっとりジューシーに仕上がる手軽なレシピを紹介しています。



動画は、鶏もも肉全体にフォークで穴を開ける工程からスタートします。これは加熱時の爆発予防と、味を染み込みやすくする効果があるとのことです。両面に塩胡椒と片栗粉で下味をつけたら、同じ耐熱容器の中で直接ソース作りに移ります。醤油、みりん、そして「今回はちょっぴり多め」というにんにくチューブを加え、お肉にしっかりと馴染ませていきます。



その後はふんわりとラップをかけ、レンジで加熱するだけです。途中で一度ひっくり返し、再度加熱した後は「このまま5分以上放置」するのが美味しく仕上げる秘訣です。余熱を利用することで、お肉がしっとりと柔らかく仕上がります。



完成した照り照りのチキンをカットし、仕上げにバターと黒胡椒をトッピング。食べる直前にバターを塗り広げたお肉は、「ご飯が止まらない美味しさ」と絶賛するほどの仕上がりです。



洗い物も少なく、思い立ったときにすぐ作れるこのレシピ。安くて簡単で美味しい極上のチキンを、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。



【レシピ】

［材料］

・鶏もも肉 280g

・塩胡椒 適量

・片栗粉 小さじ1（片面小さじ1/2ずつ）

・醤油 大さじ2

・みりん 大さじ2

・にんにくチューブ 3cm

・バター 5g

・黒胡椒 適量



［作り方］

1. 耐熱容器に鶏もも肉を入れ、フォークで両面に穴を開けます。

2. 片面に塩胡椒、片栗粉（小さじ1/2）を振り、フォークで全体にざっくりとつけます。裏返して同様に下味をつけます。

3. 同じ容器に醤油、みりん、にんにくチューブを加えます。にんにくを溶かしながら肉にしっかり馴染ませます。

4. ふんわりとラップをし、電子レンジ（600W）で3分加熱します。（500Wの場合は3分40秒）

5. 一度取り出して肉をひっくり返し、再びラップをしてレンジ（600W）で2分加熱します。（500Wの場合は2分40秒）

6. レンジから取り出し、そのまま5分以上放置して余熱で火を通します。

7. 食べやすい大きさにカットし、バターを乗せて黒胡椒を振ります。食べる直前にバターを塗り広げて完成です。