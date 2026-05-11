サラリーマンは見た！公園でイチャつくカップル…と思いきやマダム2人の尊い友情に「青春に終わりなんてない」!!【作者に聞く】
日常の何気ない出来事を、どこか切なくも温かなタッチで描く漫画家・青木ぼんろ(@aobonro)さん。サラリーマン生活の実体験をもとにした作品には、「分かる」「こういう瞬間ある」といった共感の声が数多く寄せられている。今回のテーマは“青春”。学生時代だけのものと思われがちなその言葉を、大人になってから改めて考えさせられるエピソードだ。
【漫画】青春は若者だけのものじゃない！何歳になっても青春を忘れない2人を見た
■公園で見かけた“あの頃”のままの空気
青木さんが目にしたのは、公園で楽しそうに過ごす年配女性2人の姿だった。無邪気に笑い合い、軽口を叩き合う様子は、まるで学生時代の友人同士のよう。その姿を見た瞬間、「青春に終わりなんてないんだ」と感じたという。
■CMみたいな青春に憧れていた
自身の青春について聞かれると、青木さんは「学校帰りに彼女と自転車で田んぼ道を走る、清涼飲料水のCMみたいな青春に憧れていました」と振り返る。高校までは田園風景の広がる地域で暮らしており、そんな“絵に描いたような青春”を夢見ていたそうだ。ただ、「男友達と過ごした日々も楽しかったですけどね(笑)」と語り、少し照れたように当時を思い返した。
■大人になっても戻れる感覚
今回の出来事を通じて、「昔から仲のいい友人と会うと、当時の感覚に戻ってふざけ合うことがある」と青木さん。年齢を重ねても、友人との距離感だけは変わらない瞬間があるという。だからこそ、「青春に終わりなどないのかもしれませんね」としみじみ語った。
■ダイエットは続かなかったけれど…
ちなみに、作中で描かれていたランニングについては「ダイエット目的で始めたのですが、紆余曲折ありやめました」とコメント。少し肩の力が抜けるようなオチも、青木さん作品らしい味わいとなっている。
■何気なくも愛おしい日常
大人になるほど、“あの頃”を特別なものとして振り返りがちだ。しかし、誰かと笑い合える時間が続いている限り、青春は案外まだ終わっていないのかもしれない。そんなことを静かに思わせてくれるエピソードである。
取材協力：青木ぼんろ(@aobonro)
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■公園で見かけた“あの頃”のままの空気
■CMみたいな青春に憧れていた
自身の青春について聞かれると、青木さんは「学校帰りに彼女と自転車で田んぼ道を走る、清涼飲料水のCMみたいな青春に憧れていました」と振り返る。高校までは田園風景の広がる地域で暮らしており、そんな“絵に描いたような青春”を夢見ていたそうだ。ただ、「男友達と過ごした日々も楽しかったですけどね(笑)」と語り、少し照れたように当時を思い返した。
■大人になっても戻れる感覚
今回の出来事を通じて、「昔から仲のいい友人と会うと、当時の感覚に戻ってふざけ合うことがある」と青木さん。年齢を重ねても、友人との距離感だけは変わらない瞬間があるという。だからこそ、「青春に終わりなどないのかもしれませんね」としみじみ語った。
■ダイエットは続かなかったけれど…
ちなみに、作中で描かれていたランニングについては「ダイエット目的で始めたのですが、紆余曲折ありやめました」とコメント。少し肩の力が抜けるようなオチも、青木さん作品らしい味わいとなっている。
■何気なくも愛おしい日常
大人になるほど、“あの頃”を特別なものとして振り返りがちだ。しかし、誰かと笑い合える時間が続いている限り、青春は案外まだ終わっていないのかもしれない。そんなことを静かに思わせてくれるエピソードである。
取材協力：青木ぼんろ(@aobonro)
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