「普段、柄物着ない」→【しまむら】ならプチプラで試せる！ 大人に似合う「おしゃ見えアイテム」

着こなしがシンプルになりがちなこれからの時季。装いに彩りを添えてくれる柄アイテムを取り入れると、おしゃれ度UPを狙えそうです。プチプラで手に入る【しまむら】のトップスなら、柄アイテム初心者も試しやすいはず。そこで今回は、大人が着やすいボーダー柄とドット柄のトップスをご紹介。おしゃれさんの着こなしもぜひ参考にしてみて。

カジュアルコーデのアクセントになるボーダータンク

【しまむら】「リブボーダータンクトップ」\1,639（税込）

ダブルラインのボーダー柄と配色のトリムがアクセントになるタンクトップ。一枚でもおしゃれ見えを狙えて、見せるインナーとして使っても主役になってくれそうです。@__koko.oさんのようにシアーシャツを重ねれば今っぽく、パーカーを羽織ってカジュアルにも決まるのが魅力。

大人の甘さを楽しめるドット柄チュニック

【しまむら】「SAO*デンシドットチュニック」\1,639（税込）

シンプルなTシャツコーデにプラスするだけで、一気にこなれ度が高まりそうなチュニック。黒を基調としたシックなモノトーン配色なので、大人も取り入れやすいはず。カラーアイテムと合わせてもうまくまとめてくれるかも。前後2WAYで着られるのも嬉しいところです。暑くなってきたら、タンクトップと合わせた涼しげな肌見せスタイルも◎

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writer：マエダ エミカ

アパレル販売員を経験後に、フリーライターに転身。ファッション・美容分野の記事執筆を得意とする。美容のマーケターとしても活動するキャリアから、リサーチに基づくトレンド情報をベースに記事執筆を行う。