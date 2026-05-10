ザ ストリングス 表参道の初夏限定パンケーキ♡はちみつ香る爽やかスイーツ

初夏の陽ざしが心地よい季節にぴったりな、とっておきのパンケーキが「ザ ストリングス 表参道」に登場♡1階「Cafe & Dining ZelkovA（カフェ&ダイニング ゼルコヴァ）」では、2026年5月26日（火）から7月6日（月）までの期間限定で『はちみつレモンパンケーキ』を提供します。ミツバチやフラワーガーデンをイメージした華やかな一皿は、爽やかな味わいとフォトジェニックなビジュアルで、初夏のティータイムを特別な時間へと彩ってくれます。

初夏を彩る華やかパンケーキ

『はちみつレモンパンケーキ』は、初夏のフラワーガーデンをテーマにした、見た目にも心ときめくスイーツです。

プレートには、繊細なハニカム模様のチョコレートや、愛らしいミツバチのモチーフをデコレーション。さらにエディブルフラワーが華やかに添えられ、まるでお花畑のような世界観を演出しています。

表参道の欅並木を眺めながら楽しめるテラス席との相性も抜群。自然のグリーンに包まれながら、ゆったりとしたカフェタイムを満喫できます♪

販売期間は2026年5月26日（火）～7月6日（月）。提供場所は、ザ ストリングス 表参道1階「Cafe & Dining ZelkovA（カフェ&ダイニング ゼルコヴァ）」です。

提供時間は11:30～17:00（L.O.）。価格は3,200円（税金・サービス料15％別）となっています。

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はちみつとレモンの爽やかな味わい

今回のパンケーキは、味わいにもこだわりがたっぷり。

生地にはヨーグルトを贅沢に練り込み、しっとりと軽やかな食感に仕上げています。暑さを感じ始める季節でも重たくなりすぎず、最後までさっぱりと楽しめるのが魅力です。

トッピングには、ナッツやドライフルーツを使用したイタリア伝統のアイスケーキ「カッサータ」をたっぷり使用。ひんやりとした口どけと食感がアクセントになり、爽快感をプラスしています。

さらに、自家製の国産レモンコンポートやブルーベリーソースが、フレッシュな酸味を演出。

エルダーフラワーシロップと、はちみつ、レモンシロップを合わせた華やかなブレンドが、フローラルで上品な甘みを引き立てます。

ひと口ごとに、爽やかなレモンの香りとやさしいはちみつの余韻が広がり、初夏らしい軽やかな味わいを堪能できます♡

心ときめく初夏のティータイムを

可愛らしいミツバチのデコレーションや、フラワーガーデンを思わせる華やかなビジュアルは、思わず写真を撮りたくなる美しさ。

味わいだけでなく、空間そのものを楽しめるのも「ザ ストリングス 表参道」ならではの魅力です。

初夏限定の『はちみつレモンパンケーキ』は、友人とのカフェタイムはもちろん、自分へのご褒美時間にもぴったり♡爽やかな風を感じながら、表参道で特別なひとときを過ごしてみてはいかがでしょうか。