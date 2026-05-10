日本時間10日にブレーブス戦

米大リーグ、ドジャースのブレイク・スネル投手が、9日（日本時間10日）の本拠地ブレーブス戦で今季初登板する。8日（同9日）の同カードでもベンチに入り、山本由伸投手との絡みも復活した。

33歳のスネルは今季、3月に負傷者リスト（IL）入りし、まだメジャーでの登板がない。マイナーでリハビリ登板を重ね、ブレーブス戦で今季初めてメジャーのマウンドに上がることになった。

8日（同9日）のブレーブス戦のベンチに入ったスネルは、背後から山本にちょっかいを出すシーンも。昨季も自身のインスタグラムに「私の兄弟」「I love YAMA」など山本へのあふれる愛をつづっていたスネルだが、5月になってようやく交流した。

気づいたX上のファンにも反響が広がる。「山本由伸くんの背後にピタリとつくスネルww」「スネル、相変わらず由伸好きだなw」「スネル戻ってくると由伸も調子が戻る可能性あり」などのコメントが寄せられた。

一方、この日はタイラー・グラスノー投手が腰の痙攣のため、IL入りしたと球団から発表された。



（THE ANSWER編集部）