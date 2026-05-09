日本代表DF町田浩樹、W杯メンバー発表直前に大ケガから復帰か…ホッフェンハイム指揮官「ほぼすべての練習に参加した」

日本代表DF町田浩樹、W杯メンバー発表直前に大ケガから復帰か…ホッフェンハイム指揮官「ほぼすべての練習に参加した」