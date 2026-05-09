熊田曜子43歳、大胆なグラビアで魅せる抜群プロポーション「美しすぎる」
タレントで三姉妹の母・熊田曜子が10日までにInstagramを更新。美スタイル際立つ姿を披露すると、ファンから称賛の声が多数寄せられた。
【写真】熊田曜子が「スタイル抜群」「ライン美しい」 水着グラビアも（11枚）
普段からグラビア撮影姿などをSNSで披露し、注目が集まっている熊田。一昨年12月にはポールダンス世界大会で2位に入賞、圧倒的に引き締まったスタイルで多くのファンを魅了している。
今回は「パッケージになった写真撮影の様子だよ この時はどれがパッケージになるか分からず撮影してるよ」とつづり、先月発売のDVD『誘惑女神』（竹書房）をアピール。美スタイル際立つ姿を動画に収め、ファンからは「魅力的」「可愛いすぎやん」などのコメントが集まっている。
引用：「熊田曜子」Instagram（@kumadayoko）
【写真】熊田曜子が「スタイル抜群」「ライン美しい」 水着グラビアも（11枚）
普段からグラビア撮影姿などをSNSで披露し、注目が集まっている熊田。一昨年12月にはポールダンス世界大会で2位に入賞、圧倒的に引き締まったスタイルで多くのファンを魅了している。
今回は「パッケージになった写真撮影の様子だよ この時はどれがパッケージになるか分からず撮影してるよ」とつづり、先月発売のDVD『誘惑女神』（竹書房）をアピール。美スタイル際立つ姿を動画に収め、ファンからは「魅力的」「可愛いすぎやん」などのコメントが集まっている。
引用：「熊田曜子」Instagram（@kumadayoko）