AMPHI×ワコール マタニティ新作♡おしゃれも快適さも叶える注目インナー

妊娠中から出産後まで、心地よさだけでなく“おしゃれも楽しみたい”という女性たちの想いに寄り添う新作インナーが登場しました♡AMPHIとワコール マタニティがコラボレーションし、機能性とファッション性を兼ね備えたマタニティインナーを発売。レースデザインや美しいカラーリングで、デリケートな時期も自分らしいおしゃれを楽しめるラインアップに注目です。

レースが映える華やかブラ＆ショーツ

今回のコラボでは、産前・産後兼用で使えるブラジャーとショーツが登場。

［産前・産後兼用ブラジャー］は7,480円（税込）～で、カラーはCR（クリーム）・GR（グリーン）・PU（パープル）の3色展開です。

サイズはD65～75、E～H65～80、I70～80まで幅広く展開され、カラーによってサイズが異なります。

「Hold Day Bra」のレースデザインを取り入れた線画調フラワーレースが印象的で、ロマンティックな雰囲気を演出♡

3/4カップのワイヤータイプながら、伸びのよいカップ設計でバストの変化にもやさしく対応します。

D～Fカップは片手でめくれる仕様、G～Iカップは大きく開くホック仕様になっており、授乳のしやすさも魅力です。

ペアになる［産前・産後兼用ショーツ］は2,750円（税込）。サイズはM-L、L-LLの2サイズで、カラーはブラジャーと同じCR（クリーム）・GR（グリーン）・PU（パープル）を展開します。

伸縮性の高い素材を使用し、変化するおなかをやさしく包み込むフロントクロス構造を採用。テープレス仕様で肌あたりもやわらかく、毎日快適に着用できます。

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ナイトブラもおしゃれにアップデート

就寝中も快適さとデザイン性を両立したい方には、［ナイトアップブラ ドレッシィ －産前・産後－］がおすすめ。価格は5,500円（税込）で、カラーはBL（ブラック）・IV（アイボリー）の2色展開です。

サイズはマタニティM1～L3まで細かく用意され、自分にぴったりのフィット感を選べます。

「Night Up Bra Lacy」のレース柄を採用した華やかなデザインで、幅広ストラップもおしゃれなポイント♪横向き寝によるバストの脇流れを軽減する設計で、マタニティ期特有の変化をやさしくサポートします。

脇の縫い目をフラットにし、アンダー部分をテープレス仕様にすることで、敏感になりやすい肌への負担にも配慮されています。

さらに、同シリーズの［産前・産後兼用ショーツ］は2,750円（税込）、サイズはM-L、カラーはBL（ブラック）・IV（アイボリー）。

深ばきタイプでおなかをすっぽり包み込み、妊娠初期から産後まで長く愛用できる仕様です。

※「AMPHI」では「Night Up Bra Lacy」のレースデザインを取り入れた［産前・産後兼用ショーツ］のみのお取扱いになります。

自分らしく過ごせる毎日に♡

マタニティ期は体型や気分の変化が大きい時期だからこそ、インナー選びも気分を高めてくれるものを選びたいですよね♪

今回のAMPHIとワコール マタニティのコラボは、快適さだけでなく、身につけるたびに心まで華やぐデザインが魅力。

毎日を自分らしく過ごしたいママたちにぴったりの新作インナーを、ぜひチェックしてみてください♡