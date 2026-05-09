増えて厄介もの扱いされているなら食べてみよう！ 外来種と環境問題に「おいしく」向き合った実録グルメコミック！【書評】
【漫画】本編を読む
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「外来種が日本の自然の生態系を壊している」というニュースを聞いたことのある人は多いだろう。本作『おいしい外来種 獲って食べてみた』（あおば：著、宮崎佑介：監修/KADOKAWA）は、そんな深刻な環境問題を「増えて困っているなら、獲って食べてしまえばいいのではないか？」という驚くほどポジティブな発想で捉え直したコミックエッセイだ。
そして登場する「お品書き」は、ウチダザリガニのパエリア、アメリカナマズの蒲焼き、ブルーギルのアクアパッツァなど。「泥臭そう」「食べられるの？」と敬遠されがちな生き物たちが、著者の手によってレストランに出てくる一皿のように仕上げられていくところが面白い。特に、国内では厄介者扱いされているウチダザリガニが海外では高級食材として珍重されているという事実は、私たちが持っている外来種のイメージを大きく覆す。
また、本作は単に外来種を取り扱ったグルメ漫画ではなく、外来種が増えた背景や自然環境への影響に触れており、楽しみながらこの問題を考えられる構成になっているのも魅力だ。とはいえ説教くささは一切なく、あくまで体験を通して伝えてくれるため、より身近に感じられるだろう。
外来種問題というテーマをここまで軽やかに、そして前向きに描いている点は見事だ。ただ「問題」として知識を得るだけでなく、命を無駄にしない方法があることに気づかされる。読み終えた後には身近な自然に興味が湧いていることだろう。そしてちょっと変わった体験談が好きな人にもおすすめしたい作品だ。
文＝坪谷佳保