脅威の年間63発ペースで“大谷超え”の可能性も浮上　村上宗隆が逆方向弾で呼び覚ましたMLB史に残る大打者の「価値」

和製大砲の勢いが止まらない。

現地時間5月8日、本拠地でのマリナーズ戦に「2番・一塁」で先発出場した村上宗隆（ホワイトソックス）は、初回の第1打席で3試合ぶりとなる15号ソロを放った。この一発で年間63本塁打ペースを維持し、2022年にアーロン・ジャッジ（ヤンキース）が残したア・リーグ記録の62本を上回る快進撃が続いている。

【動画】逆方向へ豪快弾！村上宗隆、15号ソロは8カード連続初戦本塁打

柔と剛が合わさった一撃だった。エマーソン・ハンコック投手が投じた95.4マイル（約153.5キロ）のシンカーを強振した村上の打球は、レフト方向へと高々と舞い上がる。打球速度106.2マイル（約170.9キロ）で逆方向に強打された当たりは、力負けせずに飛距離を伸ばし、あっという間に左中間スタンドへと吸い込まれた。

ルーキーイヤーはすこぶる調子が良い。3、4月だけで12本の本塁打を積み上げた村上は、5月に入っても7試合で3発と絶好調。さらにハードヒット率63.3％（MLB1位）、平均打球速度95.4マイル（約153.5キロ）とパワー系スタッツでも真価を発揮し、勢いに陰りは見えない。

強打の和製大砲はMLBの歴史もこじ開ける。7カード連続で初戦に本塁打を放ったのは、1987年に大打者エディ・マレー以来の史上2人目の快挙だ。ちなみにマレーは、後に史上3人目となる3000安打、500本塁打も達成するなど球史に名を刻んだレジェンドだ。