◆言葉よりも心を動かす意外なテクニック

部下が動かない、Z世代との距離感がつかめない……そんな悩みを解決するのが、ソフトバンクで「汐留の母」と呼ばれた澤田清恵 著『伝え方ひとつで部下が動き出す 上司の「コミュ力」大全』だ。生身のリーダーに求められる最強の武器は、生成AIには代替できない「コミュ力（共感力）」。同書をベースに、表面的なテクニックではなく、心・技・体を整え、信頼で組織を動かすための実践的ノウハウを紹介しよう。

部下との心の距離を縮める

「非言語」コミュニケーション

部下との面談や日常のコミュニケーションにおいて、「なぜか話が噛み合わない」「本音を引き出せていない気がする」と悩むことはありませんか？

管理職やマネジャーとして、部下にかける「言葉」そのものを工夫することは多いでしょう。しかし、実は言葉以外の「ノンバーバル（非言語的）」な要素に目を向けることで、相手との心の距離はグッと縮まります（ちなみに「バーバル」は「言語的」という意味です）。

今回は、部下との信頼関係をスムーズに築くための、実践的なコミュニケーションの秘訣をお伝えします。

大切なのは相手の「リズム」に合わせること

コミュニケーションにおいて非常に有効なのが、相手の呼吸や心身のリズムに自分を合わせることです。

私たちはつい、自分が話しやすいペースを保ったり、管理職として「落ち着いた態度」で接しようとしたりしがちです。しかし、相手に安心感を与え、「この人は自分のことをわかってくれている」と感じてもらうためには、言葉の内容以上に、相手の持つ特有のテンポやエネルギーレベルに寄り添う姿勢が重要になります。

平野レミさんを例に考える「テンポ」の魔法

わかりやすい例として、料理愛好家でタレントの平野レミさんを想像してみてください。息継ぎもそこそこに、ハイテンションで早口にお話しされるタイプの方です。

もし、あなたの部下が彼女のようにエネルギッシュで早口なタイプだった場合、どう接するのが正解でしょうか。実は、こちらも（できるだけ）同じくらいのテンポや熱量で話すのが効果的なのです。

そんな相手に対して、良かれと思って息継ぎをたっぷり挟んだ落ち着いた口調でゆっくり話してしまうと、どうなるでしょうか。相手はペースを乱されたように感じ、「この人、私の話を全然わかってくれてない」「なんだか話しにくい」と、無意識のうちに壁を作ってしまうかもしれません。

観察から始まるマネジメント

部下は一人ひとり、思考のスピードも話すテンポも異なります。じっくり言葉を選ぶ部下には、こちらもゆったりとした間を取って頷く。早口で熱っぽく語る部下には、相槌のテンポを上げ、少しテンションを合わせて聞く。

相手の呼吸や声のトーン、話すスピードといったノンバーバルな要素をよく観察し、そこに自分のチャンネルを合わせてみてください。

「波長が合う」という言葉があるように、リズムを合わせるだけで部下は無意識の安心感を抱き、心理的安全性が高まります。その結果として、自発的な報告や本音の相談が増え、マネジメントそのものが円滑に進むようになるはずです。

まずは目の前の部下の「リズム」を観察し、ペーシング（相手に合わせること）を意識してみてはいかがでしょうか。

※本稿は、『伝え方ひとつで部下が動き出す 上司の「コミュ力」大全』（ダイヤモンド社）をもとに作成しました。