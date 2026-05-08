愛情を確かめているときの行動5選

1.邪魔をする

愛猫が、家事や仕事の邪魔をしてくることはないでしょうか。そんなとき、猫は飼い主さんの愛情を確かめているかもしれません。「私と仕事とどっちか大切なの？」と試しているといえるでしょう。

また、飼い主さんの行く先々に着いてくる猫もいるようです。まるでストーカーのような行動ですが、これも愛情を確かめている可能性大。飼い主さんに振り向いてもらえるか、試しているのです。

2.攻撃をする

猫は「猫パンチ」や「甘噛み」、「体当たり」などの攻撃行動をすることがあります。色々な理由がありますが、愛情を確認したい…という気持ちがあるのかも。「ここまでは大丈夫？好きなら平気だよね？」とテストしているのでしょう。

とはいえ、愛情を確認するための攻撃行動は、ケガを負うほど本気でやることは稀です。余計なトラブルにならないよう、ギリギリのところで調整する場合が多いようです。

3.イタズラする

飼い主さんの愛情を確かめたくて、家の中を荒らしてしまう猫もいます。棚から物を落としたり、カーテンやソファを傷つけたり…。驚いて駆けつける飼い主さんを見て、「注目してくれてるな」と満足しているのです。

わざと困らせるのは、存在をアピールしたいから。お留守番が長かったり、暇な時間が多いと、退屈して愛情を試すことがあります。

4.突然のプレゼント

鳥やネズミを捕って、家に持って帰ってくる猫もいるようです。行動の理由は色々な説がありますが、いずれにしても飼い主さんの反応を楽しんでいるといえるでしょう。「喜んでくれるかな？」と期待しながら持って帰ってきているのかもしれません。

獲物のお裾分けを喜んでもらえれば、猫にとってこれほどうれしいことはありません。それは、飼い主さんとの信頼関係を再確認するということにも繋がります。

5.なでられ待ち

実に控えめな方法で愛情を確認する猫もいます。とくに何もせず、ただただ飼い主さんの近くに座っている…ということはないでしょうか。ときおりチラッとアイコンタクトをしていれば、それは愛情を確かめている証拠かも。

そんなときの猫は「愛しているならなでてくれるはず」とひそかに期待しているといえます。自分からアピールすることはできないけれど、静かに訴えて愛を確かめたいという心境なのかもしれませんね。

愛情を確認したがる理由

猫が愛情を確認したがるのは、不安な気持ちがあるからです。不安が募るのは、飼い主さんとのスキンシップが減ったときや、飼い主さんの態度が変わったとき。また、部屋の様子や家族構成の変化が不安に繋がっているケースもあります。

猫は一匹狼なイメージがあるかもしれませんが、猫なりの社会性を持っています。飼い主さんとの信頼関係の崩れは、安心感の喪失に他なりません。安心した環境で過ごしたいがために、飼い主さんに愛されているか再確認しようとするのです。

上手な応え方のコツ

猫が愛情を確かめるような行動を取ったときは、すぐに構ってあげるようにしましょう。間違っても、無闇に叱ったり無視したりしてはいけません。飼い主さんからの反応に満足すれば、自然と不安感が消えていきます。

とはいえ、飼い主さんにも手が離せないときがあるでしょう。そんなときは、遊ぶ時間と遊べない時間のメリハリをつけることをおすすめします。作業中は、猫が邪魔をしてきても軽く返事をする程度にとどめましょう。1人でくつろげるスペースやおもちゃを与えると、猫が自分で暇をつぶすことができます。

スキンシップを取るのは、作業が終わってから。遊びの始まりが分かりやすいよう、「〇〇ちゃん、遊ぼうか」などと声をかけてあげてください。メリハリをつけることで、作業中に邪魔されたりイタズラする頻度が減るはずです。

まとめ

猫は、不安になると飼い主さんの愛情を確かめようとすることがあります。手が空いているときは、なるべくアピールに応えてあげるようにしましょう。猫を不安にさせないよう、日ごろから定期的なスキンシップを欠かさないようにしてくださいね。