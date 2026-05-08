オール巨人（74）は8日、大阪市内でトークショーに出席した。

13日発売の吉本新喜劇座員・大塚澪（29）の初著書「ゾンビメンタル どんなにヘコんでもすぐに復活する人の思考法」（東洋経済新報社）の刊行記念イベント。大塚とは年の離れた飲み仲間で、「相手のために自分をちゃんとしないと。マナー教室に通った」と気遣いする大塚を巨人はかわいがっている。

トークショーでは各方面から「あいつを怒ってくれ」とよく言われることを明かし「そんな本を出そうかと」と巨人。大塚も「若い人は怒られるのがイヤな人が多いけど、もったいない」と自身の成長のためには怒られることが必要だと認識していた。

一方、巨人はトークの中で「売れる芸人は見たら分かる」と披露。「（島田）紳助と一緒にNSC（1期生）の5、6組の2、3分の漫才を見た。ハイヒールやトミーズとかいたけど、ダウンタウンの漫才を見て、紳助と目を合わせて“売れるな”と思った。全然、（他と）違った」と明かした。

その後もデビュー間もないナインティナインや中川家らを見て、売れると太鼓判。「常に見てるから。勘だけど。普通と同じではアカン。斜めから見て。弟子を取る時は音感かな？（明石家）さんまは歌は下手やけど1人やから。相手に合わせるリズム勘がいる。売れてるのは皆、音感がいい、ナイナイもダンスできる。矢部君はどうかやけど」と持論を展開。「今は皆、歌もうまいなあ。音感は大事」と繰り返した。