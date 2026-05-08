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「計画的でもなんでもない」元刑事が指摘する容疑者の場当たり的な犯行

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

治安戦略アナリストの小比類巻文隆氏が自身のYouTubeチャンネルで「【京都府南丹市・再逮捕】なぜトイレで犯行と考察したか：元刑事が解説・これは推理ではない！」を公開した。京都府南丹市の小6女児遺棄事件で、父親が殺人容疑で再逮捕された件に触れ、事件発表前に自身が犯行現場を推定した理由について解説している。



京都府南丹市の山中で市立園部小の安達結希さん（当時11）の遺体が見つかった事件で、府警は6日、死体遺棄容疑で逮捕していた父親の安達優季容疑者（37）を殺人容疑で再逮捕した。動画冒頭で小比類巻氏は、容疑者が「両手で結希の首を絞めて殺しました」と供述していることに触れ、今後は「地道な状況証拠と容疑者の証言を照らし合わせて」いくことになると捜査のポイントを語った。



続いて小比類巻氏は、4月18日の生放送出演時、容疑者の自宅近くの公衆トイレで行われていた警察の現場検証の映像を見て、とっさに殺害現場ではないかと発言したエピソードを紹介。結果的にその推測は的中したが、本人はこれを単なる推理ではなく、客観的事実に基づいた状況整理だと強調した。



その根拠として、公衆トイレがブルーシートやテントで厳重に覆われていた点に着目。上空からの視線も遮るほどの徹底ぶりは、「現場に安達容疑者を連れてきて引き当たり捜査をしている」証拠であり、容疑者の人権保護の観点から行われる措置だと説明した。



さらに、容疑者の行動の非計画性も指摘。結希さんが行方不明になった日、自ら「子供がいなくなった」と虚偽の110番通報をした点などを挙げ、「計画的でもなんでもない」と分析。だからこそ、自宅近くの公衆トイレという安直な場所で犯行に及んだのだと論理づけた。最後には「突発的な発想に基づいて場当たり的に行動を起こしている」と事件全体を総括し、独自の視点での解説を締めくくった。