『初夏コーデ』に欠かせないッ！【しまむらマニア】もイチ押し♡「優秀タンクトップ」

気温が上がり始める初夏は、コーデも軽やか & 涼しげに仕上げたいところ。レイヤードコーデのインナーは、シャレ見えを狙えるタンクトップを持っておくと頼りになります。そこで今回注目したのは、おしゃれさんが【しまむら】で見つけたタンクトップ。素材やシルエットにこだわりを感じる一枚を持っておくと、着こなしがグッとこなれて見えるはず。

ラメ入り素材で上品に映えるタンク

【しまむら】「ラメテレコタンク」\1,089（税込）

さりげないラメ感で、コーデに上品な印象を与えてくれそうなタンクトップ。シンプルながらもほんのり華やかさがあるため、シャツやカーディガンのインナーとして仕込むだけで、コーデを格上げできるかも。@marino12131さんは「チクチクしないラメ生地高見え」と絶賛しており、着心地のよさにも期待できます。

レイヤード風タンクトップでおしゃれ度アップ

【しまむら】「ドッキングカップタンク」\1,089（税込）

ホワイトベースのヘンリーネックデザインが、トレンド感のあるタンクトップ。グレーのシアー生地がレイヤード風に重ねられており、おしゃれ度UPに貢献してくれそうです。胸元の露出感を抑えられるのもgood。カップ付きなので下着いらずで着用できるのも高ポイント。

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※こちらの記事では@marino12131様、@miu___wear様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：まつもと りか

ファッション専門ライターとして約7年の経験を持つ。出産を機に自身が感じた体型やライフシーンの変化をきっかけに、同じ体験を持つ大人世代にヒントとなるファッション記事を日々追求する。