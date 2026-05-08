クルーズ船で集団感染の疑い「ハンタウイルス」

ハンタウイルスの集団感染が疑われているクルーズ船「ＭＶホンディウス号」。

【画像を見る】専門家「医療体制が整っていれば治療可能だが…」ハンタウイルス感染の脅威は？

先月、日本人１人を含む乗客・乗員約１５０人を乗せてアルゼンチンから大西洋縦断へと出航し、３５日間かけてアフリカ西部のカーボベルデに向かう行程でした。その約１か月の航海で、少なくとも８人が感染確認または感染疑いで、うち３人が死亡しています。

呼吸器疾患の症状があらわれた場合には致死率４０％にも…ハンタウイルスとは一体何なのか？感染の脅威はあるのか？関西福祉大学・勝田吉彰教授に聞きました。

感染・感染疑い8人 うち3人が死亡

ハンタウイルス集団感染の疑いがあるクルーズ船「ＭＶホンディウス号」。４月１日に乗客・乗員計約１５０人（うち日本人１人）を乗せてアルゼンチンを出航し、５月３日にカーボベルデ沖に到着しました。

異変が発生したのは、出発から１０日後。４月１１日のことです。

＜ＭＶホンディウス号 船内の異変＞

▼４月１１日 オランダ人 死亡

▼４月２４日 オランダ人の妻 体調不良で下船

▼４月２７日 オランダ人の妻 死亡

イギリス人 重篤で南アフリカの病院へ搬送

▼５月２日 ドイツ人 死亡

▼その後 イギリス人・オランダ人・その他乗客１人

呼吸器疾患の症状など

さらにスイス政府によると4月末、下船した男性の感染が判明。スイスに帰国して治療中だということです（同乗していた妻は無症状。隔離のうえ調査中）。

５月７日現在、感染・感染疑いが8人。うち3人が死亡しています。

致死率４０～５０％の型も…ハンタウイルスとは？

ハンタウイルスとは、３８種あるウイルスの総称。大きく分けて「北米・南米型」「アジア・欧州型」の２種類があります。

＜北米・南米型＞

▼ハンタウイルス肺症候群

▼致死率４０～５０％

▼日本では患者発生の報告なし

＜アジア・欧州型＞

▼腎症候性出血熱

▼重症型だと致死率３～１５％

▼日本国内では１９７０～８０年代に実験用ラットから感染

いずれも、げっ歯類（ネズミなど）のフン・尿への接触で感染するということですが、呼吸器疾患の症状があらわれた場合には、致死率は４０％にもなるといいます。

１９６０年代 大阪・梅田で流行していた？

実は、ハンタウイルスは１９７０年代以降の流行よりも前に関西でも流行しました。それが、１９６０年代の大阪・梅田です（１１９例のうち２例死亡）。

関西福祉大学の勝田吉彰教授によると、「腎臓に症状が出た人が多かったとされ、アジア・欧州型と考えられる」と指摘。「梅田に限らず当時の衛生環境だと街中にネズミがいてもおかしくない」と言います。

「感染力はそれほど高くないとみられる」一方で…

今回、死亡した１人と治療中の１人からは、ハンタウイルス３８種の中で唯一ヒト・ヒト感染が起こるとされる「アンデス株」が検出されました。

この「アンデス株」は、主にアルゼンチンとチリで確認されていて、症状は発熱・せき・嘔吐・下痢など。急速に悪化すると呼吸不全を起こし、死亡することもあるそうです。

勝田教授は「今回のツアー内容を見ると、説明会やボートなど、“密”になる機会が多そうだった」と指摘。

一方で「しかし、あの規模の船でコロナなら３０人くらい感染してもおかしくない。感染力はそれほど高くないとみられる」と言います。

小さいボート・講習会・食堂…ツアーでは“密”な環境多い？

今回のクルーズ船と同じ出発地点であるウシュアイアから南極大陸へのツアーに参加したＭＢＳ山中真解説委員も船内の“密”な環境を経験したと言います。

（ＭＢＳ山中真解説委員）

「南極大陸に着いて島に渡ったりする際、何人かで小さいボートに乗り分けていくときには『密』になりますし、講習会の時間にはラウンジのような場所に集まります。また、食事のときも基本的には食堂スペースで一緒になります」

「ウシュアイアから南極に渡るドレイク海峡は“世界一荒れる海”と言われる場所で、非常に揺れる。船内の廊下には何ｍおきにビニールがあって、いつでも嘔吐できるようにしていました」

「ウイルス変異によって感染力など強くなる可能性も」

このハンタウイルス、感染の脅威はあるのでしょうか？

勝田教授は、「医療体制次第で治療可能」とする一方で、「感染力などが強くなる可能性」も指摘します。

＜感染の脅威は？＞関西福祉大学・勝田吉彰教授

▼今回感染したとみられる北米・南米型の致死率４０％～５０％はとても高いように思えるが、衛生環境・医療体制が不十分な地域も含まれる

▼医療体制が整っていれば治療は可能

▼空港などでの水際対策はこれまで通りのものを続けていれば問題ない

▼ただしコロナと同様、ウイルス変異によって感染力などが強くなる可能性もあるので注視するべき

船内に取り残された乗客「私たちが望むのは安心感と見通し、家に帰ること」

ロイター通信によると、３日からカーボベルデ沖で足止めされていたクルーズ船は、スペインのカナリア諸島に向けて出発。３日以内に到着する予定だと言います。

しかしカナリア諸島の自治州は「感染リスクがないのならカナリア諸島まで来る必要は全くない。誰も私たちに理由を説明していない」として受け入れに反対しています。

クルーズ船から降りることができずにいる乗客は…

（乗客）「いまは先行きが不透明で、それが何よりも一番つらい。私たちが望んでいるのは安心感と見通し、家に帰ること、ただそれだけです」

（2026年5月7日放送 ＭＢＳテレビ「よんチャンＴＶ」より）