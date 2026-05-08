ボルトアクションで本格シューティング体験！迫力の連射と精密ショットで外遊びがもっと楽しくなる。【ハズブロ】ダーツブラスターがAmazonで販売中！
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狙って撃つ楽しさが倍増！リアルな操作感で夢中になること間違いなし。【ハズブロ】がAmazonで好評販売中！外遊びをもっとアクティブに！
バトルに合わせてカスタマイズできるよう、タクティカルレール3本、取り外し可能なスコープとバレルが付属。電池不要の手動駆動ブラスター。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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命中率アップのためにスコープを取り付けたり、遠くのターゲットを狙ったショットの精度を上げるためにバレルを取り付けたりと、バトルやミッションの状況に合わせたカスタマイズをすることができる。
ナーフ公式エリート2.0ダーツ16本が標準付属。ダーツドラムにダーツを8本フル装填し、残りの8本をビルトインストレージに格納することができる。ストレージから素早くダーツをリロードすることも。
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ダーツを8本装填できる回転ドラムを搭載し、8本のダーツを連続して発射することができる。ダーツの最長飛距離は90フィート（27メートル）。 プライミングボルトを前後にスライドさせ、トリガーを引くと、ダーツが1本発射される。
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