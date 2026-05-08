フリーアナウンサーの神田愛花（45）が8日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）に生出演。夫である「バナナマン」日村勇紀（53）のキュンとするしぐさについて語った。

キュンとする異性のしぐさを聞かれ「レディーファースト」をあげた神田。「レストランに入るときとかも奥の席に座らせてくださったり、道歩くときも車側に男性が行ってくださったりすると、そういう教育を受けてきたのかなと思ってキュンとしちゃう」と明かした。

「ぱーてぃーちゃん」信子が「日村さんします？」と聞くと「します！」と答えるも「1回それでケンカしたんですよ」とぶっちゃけ。「車が通る側を私が歩いてたら“危ないから中入って”って言ってくれたんですけど、こっち側がアスファルトがはがれててガタガタだった。お気に入りの靴の裏側がめくれちゃうから私こっちでいいって言ったら凄い怒られまして、ケンカになったんです。“靴よりも命が大事だろ”って言って」と振り返った。

スタジオは日村の紳士的な発言に大興奮。神田は「じゃあ靴買ってくれんの？って言っちゃったんですけどね」と笑いを誘っていた。