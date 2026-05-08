赤西仁（写真は2016年）

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　歌手で俳優の赤西仁が7日までにInstagramを更新。実父の若かりし頃の写真を披露した。

【写真】どういう状況！？　ボンタン＆サラシ姿の赤西仁・実父

　赤西が「ボクのパパの若い頃」と投稿したモノクロショット。写真には、髪を逆立ててボンタン、サラシを身につけた上半身裸の男性がカメラにポーズを決めている。

　彼が公開した実父の若かりし頃の写真に、ファンからは「似てる！」「仁さん面影あるね」「仁パパかっこいい」などの反響が集まっている。

■赤西仁（あかにし じん）
1984年7月4日生まれ。東京都出身。2001年結成のKAT-TUNメンバーに選ばれると、2005年放送のドラマ『ごくせん』（日本テレビ系）でブレイク。KAT-TUN脱退、事務所退所を経て国内外で俳優、歌手としての活動を展開。2025年にはライブの模様を収めた『JIN AKANISHI LIVE 2024 “WEEKEND”』をリリース。ドラマ『匿名の恋人たち』（Netflix）に出演した。

引用：「赤西仁」Instagram（@jinstagram_official）