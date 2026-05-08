Snow Manが中村倫也＆神木隆之介と10人連続完コピに挑戦！ラウールはダンス天才姉妹と再び世界一を目指す

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

5月8日19時からTBSで放送される『それSnow Manにやらせて下さい』2時間スペシャルは、豪華2本立て。「出来そうで出来なさそうな“アレ”10人連続で完コピさせて下さい」「ラウール＆ダンス天才姉妹のチーム“Bumpy”再始動」を届ける。

■「10人連続完コピチャレンジ」第3弾に中村倫也＆神木隆之介が参戦

世の中にある一見簡単に“出来そうだけど”実際にやってみたら“出来なさそう”なことや技にひとりずつ挑戦して成功、すなわち“完コピ”し、失敗することなく10人連続で成功を目指すチャレンジ企画「出来そうで出来なさそうな“アレ”10人連続で完コピさせて下さい」。

その第3弾に『それスノ』3度目の出演となる俳優・中村倫也と、『それスノ』初出演の神木隆之介が登場。極限の緊張＆究極のプレッシャーのなかでも緊張しないという中村。そして、緊張から絶妙な面持ちの神木は、連続チャレンジで次にバトンを繋げることはできるのか。

今回は、「リコーダーNOミス演奏」「コインだるま落とし」「スリー・ダイススタッキング」など、4つのチャレンジで10人連続成功を目指す。スリー・ダイススタッキングでは深澤辰哉のスーパープレーが炸裂する。驚きの瞬間をお見逃しなく。

さらに、あるチャレンジでは全員がサングラスをかけて登場。いったいどんなチャレンジが待ち受けているのか!?

■ダンスチーム“Bumpy”が、1年4ヵ月ぶりに再始動

ラウールとダンス天才姉妹のほなつ（現在中学1年）、ゆいな（現在高校2年）が組んだダンスチーム“Bumpy”が、1年4ヵ月ぶりに再始動。

前回、日本予選大会で1位を獲得し世界大会への切符を獲得した“Bumpy”だったが、ラウールの腰の負傷というアクシデントで泣く泣く世界大会を辞退することに。そんな“Bumpy”が1年4ヵ月ぶりに集結し、再び世界一を目指す。

番組では、世界大会への切符をかけた日本予選への4ヵ月に密着した様子を届ける。スタジオゲストの木村佳乃、TAKAHIROも固唾を呑んで“Bumpy”の挑戦を見守る。はたして再び世界への道を切り開くことはできるのか。

(C)TBS

■番組情報

TBS『それSnow Manにやらせて下さいSP』

06/08（金）19:00～20:55

出演者：Snow Man（岩本照、深澤辰哉、ラウール、渡辺翔太、向井康二、阿部亮平、目黒蓮、宮舘涼太、佐久間大介）

スタジオゲスト：木村佳乃、TAKAHIRO

「10人連続完コピチャレンジ」

ゲスト：中村倫也、神木隆之介

コーナーMC：山里亮太

■関連リンク

『それSnow Manにやらせて下さい』番組サイト

https://www.tbs.co.jp/sore_snowman/

Snow Man OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/43

https://mentrecording.jp/snowman/