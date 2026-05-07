初めてのベッドに大喜びのはずが…！？→戸惑うマルプーの「助けて」アピールに3.6万いいね
【画像を見る】「助けてあげたいけど見ていたい」小さな体で必死のアピール！
初めてのベッドに戸惑うワンちゃんの立ち尽くす姿が、Instagramで注目を集めています。
今回紹介するのは、『ベッドから降りられない』ポテチくんの様子を収めた動画です。
この投稿は3.6万いいねがつき、「困り顔がとってもかわいい！」「ぬいぐるみみたい」など、可愛さを称える声のほか、「降りれないもどかしさ！」「抱っこしてあげたい」と応援のコメントも寄せられています。
話題になったのは、マルプーのポテチ(potechi)さん(@potechi_mp)の投稿です。
ペット用のベッドの上で、しっぽを振りながら立っているマルプーのポテチくん。
ポテチくんにとっては、これが初めてのベッドです。
人間から見ると“ふかふかの座布団”ほどのサイズでも、ポテチくんにとっては思った以上に高さがあったようで……。
床に足を伸ばそうと前に出してみるものの、あと一歩が踏み出せず、ベッドの端で固まってしまいます。
「どうしよう……」と言いたげに飼い主さんを見上げてみても、助けてもらえないと分かると、今度はその場で足をバタバタ。
首を振りながら、小さな体で必死にアピールする姿は「もう、見てないで助けてよ」と言っているようにも見えます。
それでも最後は、飼い主さんが用意したタオルの階段を使って、無事にベッドから降りることができたのでした。
ポテチくんの頑張りに、「がんばって！」「階段になってあげたい」と激励のコメントが集まりました。
■「バグかと思いました（笑）」投稿主さんにインタビュー
ポテチくんのこの投稿は3.6万いいねを記録する大反響となりました。
投稿主さんに反響について尋ねると、最初はその状況が信じられなかったそうです。
「最初は信じられず、何かのバグかと思って何度も画面を更新してしまいました」と、当時の驚きを語ってくれました。
思わぬバズに、周囲の反応も大きかったようです。
「友人からも『あの動画、ポテチくんだよね！？』と連絡が来たりして、ポテチの知名度が上がっていくのが少し誇らしくもあり、面白くもあります」と投稿主さん。
さらに、印象に残ったコメントについて尋ねると、投稿主さんが特に嬉しかったという声を紹介してくれました。
「『ダイエット中だけど、このポテチならいくらでも摂取できる』という温かい？言葉が、名付け親として一番光栄でした」
ユーモアたっぷりのコメントに、投稿主さんもほっこりしたそうです。
■素顔は甘えん坊。おちゃめな日常エピソードを紹介
ポテチくんは、とにかく人が大好きで甘えん坊。
自分が可愛いことをしっかり分かっているような、ちょっとあざとい一面もあるそうです。
そんなポテチくんは、日常の中でも、思わず笑ってしまうようなおちゃめな行動を見せてくれます。
最近では、遊んでいる途中にお気に入りのおもちゃの場所を自分で忘れてしまい、家じゅうをウロウロ。
必死に探す姿があまりにも可愛くて、家族みんなで大笑いしてしまったのだとか。
ポテチくんの愛らしさはほかの投稿からも伝わってきます。
リモコンをくわえて運ぶ場面では、はじめは上手にくわえられなかったポテチくんですが、次第にコツをつかんでいきます。
しっかり運べるようになると、「持ってきて」と手を出す飼い主さんの前を、まるで「上手でしょ？」と言わんばかりの表情で通過。
自慢げな姿に、思わず笑ってしまいます。
また、大好きなおやつの時間には、待ちきれずにおやつの袋に頭ごと突進していくことも。
おやつが取れず何度も袋の中をのぞくものの、最後は飼い主さんからもらうことができてとてもうれしそうな表情を見せてくれました。
満足げな姿も、ポテチくんらしい愛らしさに溢れています。
■笑顔と癒し溢れるポテチくんの毎日
投稿主さんは最後に、こんな温かいメッセージを寄せてくれました。
「数ある投稿の中から、ポテチを見つけてくださりありがとうございます。皆さんの日常に、少しでも笑顔や癒やしをお届けできたら幸せです！」
その言葉どおり、ポテチくんの投稿には、肩の力がふっと抜けるような癒しが詰まっています。
マルプーのポテチ(potechi)さん(@potechi_mp)のInstagramには、今回ご紹介した以外にも、見ているだけで笑顔になれる可愛い瞬間がたくさん投稿されています。
ぜひ、ポテチくんの日常をのぞいてみてください。
文＝川端恵