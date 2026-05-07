子どもが苦手だと伝えて結婚したはずが、『やっぱり子どもがほしい』と言われ続けた日々…。

ユウが重い腰を上げて妊娠を受け入れたのに、夫ヨウスケの喜びは一瞬で消えてしまったのです。

その理由は、赤ちゃんが『女の子』だったから。
性別にこだわる夫の本当の気持ちが、明かされていきます…！

>>【まんが】欲しいのは男の子

(ウーマンエキサイト編集部)