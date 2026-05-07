ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「角度が違っただけじゃない？」赤ちゃんの性別が女の子とわかったの… 「角度が違っただけじゃない？」赤ちゃんの性別が女の子とわかったのに認めてくれない夫…その理由は？ 「角度が違っただけじゃない？」赤ちゃんの性別が女の子とわかったのに認めてくれない夫…その理由は？ 2026年5月7日 7時0分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 子どもが苦手だと伝えて結婚したはずが、『やっぱり子どもがほしい』と言われ続けた日々…。ユウが重い腰を上げて妊娠を受け入れたのに、夫ヨウスケの喜びは一瞬で消えてしまったのです。その理由は、赤ちゃんが『女の子』だったから。性別にこだわる夫の本当の気持ちが、明かされていきます…！>>【まんが】欲しいのは男の子(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】欲しいのは男の子 泣きそうな目で何かを伝えようとしていた！娘がそんなことをしたなんて信じれない【お宅のお子さんが万引きしました Vol.13】 「違う…これは私じゃない！」中2の娘のなりすましアカウントが大暴走…娘の彼氏を操る犯人はだれ？