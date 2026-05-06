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【アフター万博】感動の再会！京都『泉屋博古館』で住友館の今を徹底レポート

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ティンカノランド」が、「【アフター万博】住友館の今、、感動の再会！京都『泉屋博古館』」と題した動画を公開した。



京都・東山にある『泉屋博古館』を訪れ、大阪・関西万博「住友館」に関連する展示を体験している。



蹴上駅から徒歩約20分。館内には無料ロッカーや荷物預かりもあり、観光途中でも立ち寄りやすい施設だ。



まず目に入るのは、約3000年前の青銅器。丁寧な解説とともに展示を巡ることで、歴史の奥深さを実感できる。



そして進んだ先にあったのが、万博「住友館」との感動の“再会”。

スタンプや展示を通して、あの時の体験がふっとよみがえる。



大きなドングリのオブジェやランタン、ジオラマなど、思わず写真を撮りたくなるスポットも点在。

さらにノーカットの映像コンテンツなど、次々と万博の思い出が蘇る。



「懐かしい」を感じたい方、そして住友館に入れなかった方には「新しい」が同時に感じられる不思議な空間。

その空気感は、ぜひ動画で確かめてほしい。