この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ティンカノランド」が、「【アフター万博】住友館の今、、感動の再会！京都『泉屋博古館』」と題した動画を公開した。

京都・東山にある『泉屋博古館』を訪れ、大阪・関西万博「住友館」に関連する展示を体験している。

蹴上駅から徒歩約20分。館内には無料ロッカーや荷物預かりもあり、観光途中でも立ち寄りやすい施設だ。

まず目に入るのは、約3000年前の青銅器。丁寧な解説とともに展示を巡ることで、歴史の奥深さを実感できる。

そして進んだ先にあったのが、万博「住友館」との感動の“再会”。
スタンプや展示を通して、あの時の体験がふっとよみがえる。

大きなドングリのオブジェやランタン、ジオラマなど、思わず写真を撮りたくなるスポットも点在。
さらにノーカットの映像コンテンツなど、次々と万博の思い出が蘇る。

「懐かしい」を感じたい方、そして住友館に入れなかった方には「新しい」が同時に感じられる不思議な空間。
その空気感は、ぜひ動画で確かめてほしい。

YouTubeの動画内容

00:00

京都『泉屋博古館』へ！アクセスやお得な割引情報
01:06

圧巻！約3000年前の青銅器展示を見学
02:14

万博の余韻を楽しむ！住友館のスタンプラリー
02:51

ドングリやランタンと記念撮影！素敵なフォトスポット
04:22

床下のジオラマと充実のグッズ・映像展示をチェック

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