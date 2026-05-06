頑張っているデバイスをクールダウン。

電力で動くデバイスは、何かと熱を持ちがち。身近な例ではゲームや動画を起動し続けているスマホ、ゲーム機、コンピューターがあります。忘れがちですが、インターネットに必要なルーターも。

あまり熱くなると、ネット接続が切れてパニくることに。何度も起こるとイライラが限界。しかも原因がルーターだとは気付きにくいですよね。

風を拭き上げルーターを冷却

サンワダイレクトの「400-CLN040」は、デスクトップPCのファンを横置きにしたような、ルーター用の冷却ファン。13×13cmの正方形で12cmのファンを搭載。筒形のルーターを置くのに適しています。

すでに29cm×17cmのファンあるのですが、13×13cmは要望に応えたサイズとのこと。欲しい方いっぱいおられるんですね。

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風量はPC用のファンと同程度

ファンの回転数は約850rpmで風量は55.8CFM（Cubic Feet per Minute）とのこと。これは大まかに20〜40CFMのCPUクーラーや20〜70CFMのPCケースファンと同程度。まぁ見た目通りなんですけどね。

サンワダイレクトの検証では、約25度の室温で4K画質のYouTube動画6画面を閲覧したルーターが37.5度だったのが、「400-CLN040」の使用で27.5度とおよそ9.7度もクールダウンできたとのこと。風量は18dBの静音に抑えるため、少し弱めですが効果は確かです。

Image: SANWA DIRECT

暑いのは機械もいっしょ

ルーターに限らず、12.7cm×12.7cmのMac miniがピッタリ。同様のミニPCでもイケますし、小さめのプロジェクターにも。遊び倒してアツくなったスマホを置いてもOKです。

気付かないけど常時可動している小型デバイスだって熱を持ちますし、故障の原因になりますもんね。自宅やオフィスのルーター、一回触って確認してみては？ 2,580円でどうぞ。

Source: SANWA DIRECT (1, 2)

Reference: ELECOM