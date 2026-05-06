◆Ｍａｒｖｅｌｏｕｓ「横浜ＢＵＮＴＡＩ大会 〜旗揚げ１０周年記念〜」（５日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）

長与千種が創設した女子プロレスのマーベラスは５日、横浜ＢＵＮＴＡＩで旗揚げ１０周年記念大会を開催した。

メインイベントでＡＡＡＷ王者の彩羽匠がＳａｒｅｅｅと３度目の防衛戦を行った。

タッグチーム「スパーク・ラッシュ」を結成する両者。７年ぶりの一騎打ちは、壮絶な激闘となり彩羽が大逆転のランニングスリーでＳａｒｅｅｅを沈めた。

勝利のリング上でマイクを持った彩羽は「Ｓａｒｅｅｅさん…彩羽匠が勝ちました」と誇ると「Ｓａｒｅｅｅさんはこの結果をどう受け止める？私はあなたがいたから今、ここまで来れた。最高のライバルであり最高のタッグパートナー。スパーク・ラッシュもっと上を堂々と目指しましょうよ」とメッセージを送った。

Ｓａｒｅｅｅは「７年ぶりのシングルマッチ。お互い待ちに待ったシングルマッチ…私は本当に本当に…負けてめちゃくちゃ悔しいんだから！」と絶叫したが「彩羽匠、アンタの強さを痛いほど実感したよ！私はもっともっと強くなる」と誓った。「最高の最強のライバルでいてくれてありがとう。そして、スパーク・ラッシュとして隣に立ってくれて本当にありがとう。これからもよろしく」と絆を深めた。

バックステージでＳａｒｅｅｅは「今の一番の率直な気持ちはめちゃくちゃ悔しい」と唇をかんだ。

続けて「ずっと若手のころからやり合ってきた彩羽匠とか橋本千紘とかライバルに恵まれてここまで来られたなって思ってます。そんな彩羽匠との７年ぶりのシングルマッチ：タッグパートナーとしてスパーク・ラッシュやってますけど、今日の大一番、私にとって大きなチャンスだったしあのベルト巻きたかった」と悔しさをあらわにした。

そして「次、戦った時は必ず私が勝ちます絶対に。誓います。それまでにもっともっと強さを求めてこのリング戦っていきたい」と見据え、一方で彩羽との「スパーク・ラッシュ」として「もっともっと上を目指していきたい。新しい道を私たちが作っていかなきゃいけない。クラッシュギャルズの道を辿るんじゃなくて新しい道を作り上げてプロレス界に恩返ししたい」と誓った。