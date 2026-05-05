ついに迎えた告白タイム。りおとゆうまの2人に追われるゆうひが選んだのは、一途に想いを伝えてくれていたゆうま。「いつのまにかゆうまくんのことが好きになってました」と告白したゆうひに、ゆうまは即答で応え、熱いハグを交わす展開に。「ゆうひが大好きです！」と海に向かって叫ぶ青春胸キュンシーンを炸裂させた。

【映像】スタイル抜群のモテ女子が超イケメン男子と熱烈ハグ！

毎週月曜日よる9時から放送中のABEMA『今日、好きになりました。』(通称『今日好き』)。4日はクライストチャーチ編最終話が放送。







■今回参加するのはこのメンバー！

『今日好き』とは、運命の恋を見つける、恋と青春の修学旅行をテーマとした恋愛番組。ルールは2泊3日の旅を繰り返し、最終日に告白。そこでカップルになったら終了、なれなかったら次の旅を続けるかどうか選べる、というもの。恋愛見届け人は井上裕介（NON STYLE）、中川大輔、かす、大友花恋。

・女子メンバー

【新規】

とあ（金沢十亜、高2／東京都）

はるめ（伊澤春苺、高1／京都府）

れな（花守麗奈、高2／東京都）

【継続】

ゆうひ（岩間夕陽、高2／千葉県、「チュンチョン編」からの継続）

ゆあ（小林ゆあ、高3／神奈川県、「卒業編2026」からの継続）

・男子メンバー

【新規】

とおま（小川永真、高3／福島県）

ゆうま（今野優誠、高1／茨城県）

かいと（田代魁音、高3／東京都）

こたろう（桜木琥太郎、高3／大阪府）

【継続】

りお（酒井理央、高3／東京都、「テグ編」からの継続）

ゆうひが選ぶのは…？「やっぱり友達から変われなかった」ゆうひの選択

ついに最終日の告白タイム。ゆうひを待っていたのは、ゆうまとりおの2人だった。

落ち着いた雰囲気で不器用ながらも一途に想いを伝えてくれたゆうまと、元から仲が良く常に場を盛り上げてくれるりお。まずゆうひが向き合ったのはりおだった。

ゆうひは「りおくんは話しててめっちゃ楽しくて、最後気持ちをしっかり伝えてくれてめっちゃ嬉しかった」と語り始めつつ、「やっぱり友達から変われなかった。難しかったから、今回は私から告白することができません」と言うと、りおは「今回の旅で本気で好きな人に出会えたし、ゆうひちゃんも最終日にこうやって気持ちを伝えてくれたから、自分的には後悔はない」と話し、「本当にありがとう」と感謝。「頑張れよ」と恋のライバルだったゆうまに声をかけ、握手を交わすと、りおは静かにその場を後にした。

「いつのまにか好きになってました」ゆうひの告白にゆうま即答

続いて、ゆうまと向き合ったゆうひ。「いちばん最初から『継続で来て欲しかった』って言ってくれて、一途に気持ちを伝えてくれて、めっちゃ嬉しかった」と、出会いから動物園での思い出や、アルパカのキーホルダーのエピソードなどを振り返りながら、「いつのまにかゆうまくんのことが好きになってました。付き合ってください、お願いします」と告白した。

ゆうひの差し出した手をゆうまは迷うことなく取り、「お願いします」と即答。「待ってまじで？本当に？」と驚きを隠せないゆうまに、ゆうひは「本当！結構ほんと！」と笑顔で、「じゃあ叫んで、ゆうま！今の気持ち！」と促すと、ゆうまは、海に向かって「ゆうひが大好きです！！」と全力で叫ぶ。それに応えるようにゆうひも「私も大好き！！」と叫び、直後に照れながらゆうまを叩く微笑ましいやりとりも。

「しあわせ〜！！」と笑顔を見せたゆうひは、「ちゃんとリードしてほしい」と素直な希望も口にし、2人は手を繋いで仲良くその場を後にした。

ゆうひからの可愛いリクエストに、ゆうま「笑った笑顔が可愛くて大好きです」

成立後、砂浜に座ると、ゆうひは「本当は旅でやりたかったんだけどできなかったことがあって…」と切り出すと、お揃いのイヤーカフをゆうまの耳に着ける。「アクセサリーハマってるって言ったじゃん？アクセサリーの中でもイヤーカフが好きなの」「それをお揃いにしたくてつけた！」というゆうひは、「死ぬまでつけるんだよ」と無邪気に笑うと「つけますつけます」とゆうまは笑顔で応じた。

さらにゆうひが、「（自分は）ちゃんと言葉で愛情表現をしてほしい人なのね。（ゆうまが）してくれるかなって不安がある」と言うと、「私のどういうところが好きとか、かわいいとかを今言って欲しい…」とかわいくおねだり。ゆうまは、「ゆうひの笑った笑顔がかわいくて大好きです」とラブラブ全開で応え、その初々しさと不器用さに、スタジオからもあたたかい祝福の声が寄せられた。