【バチェロレッテ・ジャパン】初回から個性あふれるプレゼント連発 一気に5人脱落の急展開
Prime Videoで独占配信される人気恋愛リアリティ番組『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン4（全9話構成、初週は第1話から第4話までの計4話を一挙配信）が5月1日午後8時よりスタート。Episode1では、気になる男性参加者14人の全貌が明らかになった。
【動画】情熱的な密着シーンも…『バチェロレッテ』シーズン4予告
4代目バチェロレッテは、7歳から20歳まで、シンガポール、ニューヨーク、イギリスで過ごし、個としての自信と自立した様子が印象的な平松里菜。モデル・インフルエンサーとして自身の等身大のライフスタイルを発信し、同世代の憧れの存在である平松はこれまで交際歴がゼロ。「バチェロレッテの初めての本気の恋」を描く今作に、これまでとは違う展開を予感して早くもSNSを中心に大きな注目を集めている。
ほほ笑みの国・タイを舞台に、シリーズ史上最も情熱的な愛の物語、そして旅を通して育まれる男性参加者の友情と成長の軌跡。シリーズ史上最年少のバチェロレッテと14人の男性参加者が向き合う、「本気の恋」と「信頼」の形とは――。
（以下、ネタバレを含みます）
まずはバンコクで平松が4人の男性陣と初対面。レッドカーペットではそれぞれの個性あふれるプレゼントが連発される。元プロテニスプレーヤー・セバウン玲央ジュリアンはテニスボール、会社経営者・長田寛太は手作り香水＆「信」と書いたメッセージカードで平松の心をさっそくつかむ。
オペラ歌手・田中哲史はオペラとカクテル披露、モデル／コンテンツクリエイター・吉本ラバーニ勇世歩はヘルシースイーツ、大手外資系IT企業勤務・和田叡は花のフォトフレーム、寿司職人／モデル・櫻井将治はローズの太巻き寿司でインパクトを残す。IT企業勤務・妻鳥郁也はデートカード、ゴルフ事業経営・山崎至はゴルフ＆お守り、パリコレモデル／元サッカー選手・植田玲雄はハンドクリーム、経営者／大手外資系IT企業勤務・水越寛文は秘密の宝箱。
起業家・倉岡利樹はオリジナル赤ワイン、ITベンチャー企業代表・ニマークライモンはトークのみで勝負し、彫刻家・白谷琢磨は折り鶴、そしてプロレスラー・安齊勇馬は試合前に披露している指切り決めポーズで緊張をただよわせた。そんななか、ファーストインプレッションローズを手にしたのは長田だった。
脱落者は5人と発表されるなか、史上初、カクテルパーティーの前にバチェロレッテが仕掛ける「3つのデート」が開始。ランチデートとして2ショットタイムとなったセバウンが紳士的かつ落ち着いた雰囲気をみせ、サプライズローズを獲得。グループデートAは長田、田中、ラバー二、櫻井、植田、水越、ライモン、白谷、安齊がバーベキューに参加。初回から白熱のアピール合戦が展開された。
【動画】情熱的な密着シーンも…『バチェロレッテ』シーズン4予告
4代目バチェロレッテは、7歳から20歳まで、シンガポール、ニューヨーク、イギリスで過ごし、個としての自信と自立した様子が印象的な平松里菜。モデル・インフルエンサーとして自身の等身大のライフスタイルを発信し、同世代の憧れの存在である平松はこれまで交際歴がゼロ。「バチェロレッテの初めての本気の恋」を描く今作に、これまでとは違う展開を予感して早くもSNSを中心に大きな注目を集めている。
（以下、ネタバレを含みます）
まずはバンコクで平松が4人の男性陣と初対面。レッドカーペットではそれぞれの個性あふれるプレゼントが連発される。元プロテニスプレーヤー・セバウン玲央ジュリアンはテニスボール、会社経営者・長田寛太は手作り香水＆「信」と書いたメッセージカードで平松の心をさっそくつかむ。
オペラ歌手・田中哲史はオペラとカクテル披露、モデル／コンテンツクリエイター・吉本ラバーニ勇世歩はヘルシースイーツ、大手外資系IT企業勤務・和田叡は花のフォトフレーム、寿司職人／モデル・櫻井将治はローズの太巻き寿司でインパクトを残す。IT企業勤務・妻鳥郁也はデートカード、ゴルフ事業経営・山崎至はゴルフ＆お守り、パリコレモデル／元サッカー選手・植田玲雄はハンドクリーム、経営者／大手外資系IT企業勤務・水越寛文は秘密の宝箱。
起業家・倉岡利樹はオリジナル赤ワイン、ITベンチャー企業代表・ニマークライモンはトークのみで勝負し、彫刻家・白谷琢磨は折り鶴、そしてプロレスラー・安齊勇馬は試合前に披露している指切り決めポーズで緊張をただよわせた。そんななか、ファーストインプレッションローズを手にしたのは長田だった。
脱落者は5人と発表されるなか、史上初、カクテルパーティーの前にバチェロレッテが仕掛ける「3つのデート」が開始。ランチデートとして2ショットタイムとなったセバウンが紳士的かつ落ち着いた雰囲気をみせ、サプライズローズを獲得。グループデートAは長田、田中、ラバー二、櫻井、植田、水越、ライモン、白谷、安齊がバーベキューに参加。初回から白熱のアピール合戦が展開された。