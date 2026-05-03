「今回のグラビアの撮影では、初めてっていうくらい私の考えを取り入れてもらったんです。テーマに合わせた表情だったり、髪型もヘアメイクさんにコテをお借りして自分でアレンジしたり。もともと『写真としゃべっているときのイメージが全然違うね』とよく言われるんですけど、そのギャップがいちばん大きいかもしれないです（笑）。おかげで、私がカッコいいと思う女性像を表現できました」

その言葉どおり、今回の撮影には郄峰じゅりの意向が随所に盛り込まれている。

「私は生まれたときから女の人が好きで、そのことを公表もしていまして。恋愛対象は女性ですけど、 “キレイなお姉さん” と見られるようなモテ方をしたことがないんです。どちらかというと年上の人にかわいがられる感じで、いままでにつき合った人もみんな年上でした。なので、お姉さん側になってみたいとずっと思っていて。4〜5ページめのタバコを持った写真は、目線や口元みたいな表情と体のしなり方のバランスがすごくいい感じにできたと思います」

そんな彼女、ファンは男性が多いそう。

「イベントで『彼女さんと使ってね』とペアのマグカップをプレゼントしてくれたり、先日バラエティ番組で自分の生い立ちや考えを話せる機会があったんですけど、『いつもどおり話せていたよ』と褒めてくれたり。本当に皆さん優しいです。

今後は、最近お尻のサイズが100cmに成長していい感じなので、グラビアをもっと頑張る。それと、初の舞台出演が決まったんです。お芝居の仕事はずっと夢見ていたことなので、全力で挑戦して女優という未来につなげられるようにしたいです」

たかみねじゅり

22歳 2003年12月9日生まれ 滋賀県出身 T160・B97W63H100 2023年、グラビアデビュー。2025年、ヤングジャンプ主催の「ギャルコン25」ベスト8に選ばれるなど、注目を集める。レズビアンであることを公表しており、これまでの恋愛遍歴がバラエティ番組で話題に。そのほか最新情報は、公式X（@Takamine_Juri）、公式Instagram（@takamine_juri）にて

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写真・西條彰仁

スタイリスト・田中陽子

ヘアメイク・エノモトマサノリ