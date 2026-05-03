牡羊座・女性の運勢

牡羊座を取り巻く周囲の状況や対人関係が、ますます活性化するとき。楽しく前向きになれるきっかけが多く、困難な内容に対してもやる気を出すのはより簡単に。いまは積極的な挑戦がうながされますが、牡羊座の周囲には少し堅実にならなければならない事情も発生しやすいかも。「みんなに期待されるようにはいかない…」という葛藤を抱えがちです。ただ、自分の思いや行動に多少の矛盾があるのは、おかしいことではありません。そこは気にしすぎないようにしましょう。無理に説明しようとしなくていいですよ。気楽に、ごくありのままに。

牡羊座・男性の運勢

新しいことへの積極性と、必ずしもそれに集中しきれない事情のあいだで葛藤するとき。現在パワフルに展開する対人関係運や周囲の展開に刺激され、牡羊座はますます意欲的に行動したいと思うよう。ひとりなら難しく思えることも、いまはそれに対し協力的で励ましあえる相手に巡り合いやすいので、よい勢いがつきやすいでしょう。ただそんな牡羊座を取り巻く仕事やプライベートでは別の展開があり、牡羊座が自分の意志で動き回ることが阻害され、思うようにいかずに葛藤する可能性も。自分自身の矛盾にも悩みがちですが、大丈夫です。そういうときもある。言い訳しようとしなくていいですよ。

占い：アストロカウンセラー・まーさ