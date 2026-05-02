本当に使える！ダイソー「ケーブルまとめアイテム」3選。グチャグチャだったケーブル収納がスッキリ見違えるように
スマートフォンやスマートウォッチ、タブレット、ワイヤレスイヤホン、携帯ゲーム機――。身のまわりに電子機器が増えると、それぞれに充電ケーブルが必要ですよね。
気がつけば、何本ものケーブルが散乱してグチャグチャ……なんてことにもなりがちです。そんな時に便利なのが、絡まりやすいケーブルを安全かつ、効率的にまとめてくれる“ケーブルバンド”。今回は、ケーブルの種類や持ち運びの有無、気分によって使い分けできるダイソーの商品3つをレポートしていきます！
◆表・裏、どっちでも使える「面ファスナー結束バンド」
まずは、「面ファスナー結束バンド」。バンド全体が面ファスナーになっていて、これがかなりしっかりめに留まるんです！
「面ファスナー結束バンド（白・6本）」110円/税込
サイズ（約）：長さ19.7cm
材質：ナイロン
入数は、6本。クルクル巻かれた状態を見ると、直径約1.2cm（独自に計測）ととっても小さい！
それが、伸ばすと全長19.7cmと思っていたよりも長く、比較的太い・長いケーブルにも対応してくれます（ケーブルの種類にもよる）。
パッケージ裏面の使用方法によると、ケーブルにバンドを取り付けるところからスタートします。もともとのクセで丸まりやすいので、手で押さえながらセット。
◆紛失リスクも低くて便利
スリットにバンドの先端を通したら、シューッと引っ張って固定します。ケーブルを使う時は、この状態でバンドをつけたままにしておけるので、紛失のリスクも低いですよね。
ケーブルを束ねて収納する時は、バンドをクルクル巻き付けるだけ。
面ファスナーの素材感がしっかりしているので、バンドがズレにくく、留まり具合に安定感があります。いい意味で、くっつきすぎるくらいです。
触るとチクチクするフック面、それとフワフワなループ面のどちらを外側にして使ってもいいそう。それと、用途に合わせてカットして使うこともできます。
同系色の白のケーブルに使うと、見た目の印象もかなりスッキリ。
◆デスクまわりが明るくなる暖色カラー「シリコーンバンド」
続いては、「シリコーンバンド」。くすみカラーのオレンジとイエローは、カラフルだけれどポップ過ぎず、デスクまわりをほどよく明るくしてくれるシリコーン製のケーブルバンドです。
「シリコーンバンド（くすみアソート2・2本）」110円／税込
サイズ（約）：1.6cm×1cm×10cm
材質：シリコーン樹脂
入数は、2本。
コロンとした固定部位から、細いバンドが伸びた不思議な形をしています。固定部位の裏面を見るとスリットがあって、これはケーブルをはめ込んで固定するためのものだそう。
ケーブルに付けたまま持ち運びできるので、こちらもまた紛失対策に◎。
◆きつく束ねたくないケーブルにピッタリ
そして、表面にあるスリットは、ケーブルを束ねた後にバンドを固定するためのものです。
長さは10cmで短い印象を受けたけれど、何周も巻き付けるタイプのバンドとは異なり、基本的には1周フワッと巻き付けて使うタイプだから、これで十分なのかも。
実際にケーブルを束ねてみると、若干のゆとりがありました。筆者は、きつく束ねたくないケーブル用に使い分けています。スリットに引っかけるふくらみ部分はしずく型で、スルッと抜けることなく、ちゃんと留まります。
引っ張るとびよーんと伸びる伸縮性があって扱いやすく、汚れたらササッとふき取れるところもシリコーン樹脂素材のいいところですよね。
◆肉球にほっこり、猫好きにはたまらない「ケーブルタイ」
最後は、猫の肉球柄が施されたスリムタイプの面ファスナー「ケーブルタイ」。
気がつけば、何本ものケーブルが散乱してグチャグチャ……なんてことにもなりがちです。そんな時に便利なのが、絡まりやすいケーブルを安全かつ、効率的にまとめてくれる“ケーブルバンド”。今回は、ケーブルの種類や持ち運びの有無、気分によって使い分けできるダイソーの商品3つをレポートしていきます！
まずは、「面ファスナー結束バンド」。バンド全体が面ファスナーになっていて、これがかなりしっかりめに留まるんです！
「面ファスナー結束バンド（白・6本）」110円/税込
サイズ（約）：長さ19.7cm
材質：ナイロン
入数は、6本。クルクル巻かれた状態を見ると、直径約1.2cm（独自に計測）ととっても小さい！
それが、伸ばすと全長19.7cmと思っていたよりも長く、比較的太い・長いケーブルにも対応してくれます（ケーブルの種類にもよる）。
パッケージ裏面の使用方法によると、ケーブルにバンドを取り付けるところからスタートします。もともとのクセで丸まりやすいので、手で押さえながらセット。
◆紛失リスクも低くて便利
スリットにバンドの先端を通したら、シューッと引っ張って固定します。ケーブルを使う時は、この状態でバンドをつけたままにしておけるので、紛失のリスクも低いですよね。
ケーブルを束ねて収納する時は、バンドをクルクル巻き付けるだけ。
面ファスナーの素材感がしっかりしているので、バンドがズレにくく、留まり具合に安定感があります。いい意味で、くっつきすぎるくらいです。
触るとチクチクするフック面、それとフワフワなループ面のどちらを外側にして使ってもいいそう。それと、用途に合わせてカットして使うこともできます。
同系色の白のケーブルに使うと、見た目の印象もかなりスッキリ。
◆デスクまわりが明るくなる暖色カラー「シリコーンバンド」
続いては、「シリコーンバンド」。くすみカラーのオレンジとイエローは、カラフルだけれどポップ過ぎず、デスクまわりをほどよく明るくしてくれるシリコーン製のケーブルバンドです。
「シリコーンバンド（くすみアソート2・2本）」110円／税込
サイズ（約）：1.6cm×1cm×10cm
材質：シリコーン樹脂
入数は、2本。
コロンとした固定部位から、細いバンドが伸びた不思議な形をしています。固定部位の裏面を見るとスリットがあって、これはケーブルをはめ込んで固定するためのものだそう。
ケーブルに付けたまま持ち運びできるので、こちらもまた紛失対策に◎。
◆きつく束ねたくないケーブルにピッタリ
そして、表面にあるスリットは、ケーブルを束ねた後にバンドを固定するためのものです。
長さは10cmで短い印象を受けたけれど、何周も巻き付けるタイプのバンドとは異なり、基本的には1周フワッと巻き付けて使うタイプだから、これで十分なのかも。
実際にケーブルを束ねてみると、若干のゆとりがありました。筆者は、きつく束ねたくないケーブル用に使い分けています。スリットに引っかけるふくらみ部分はしずく型で、スルッと抜けることなく、ちゃんと留まります。
引っ張るとびよーんと伸びる伸縮性があって扱いやすく、汚れたらササッとふき取れるところもシリコーン樹脂素材のいいところですよね。
◆肉球にほっこり、猫好きにはたまらない「ケーブルタイ」
最後は、猫の肉球柄が施されたスリムタイプの面ファスナー「ケーブルタイ」。