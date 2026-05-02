[5.2 J1百年構想リーグ WEST第14節](パナスタ)

※15:00開始

主審:長峯滉希

<出場メンバー>

[ガンバ大阪]

先発

GK 18 荒木琉偉

DF 4 中谷進之介

DF 5 三浦弦太

DF 15 岸本武流

DF 21 初瀬亮

MF 7 宇佐美貴史

MF 8 食野亮太郎

MF 13 安部柊斗

MF 17 山下諒也

MF 27 美藤倫

FW 42 南野遥海

控え

GK 1 東口順昭

DF 19 池谷銀姿郎

DF 47 中野伸哉

MF 10 倉田秋

MF 16 鈴木徳真

MF 36 山本天翔

MF 41 中村仁郎

MF 44 奥抜侃志

FW 23 デニス・ヒュメット

監督

イェンス・ヴィッシング

[ヴィッセル神戸]

先発

GK 1 前川黛也

DF 4 山川哲史

DF 16 カエターノ

DF 23 広瀬陸斗

DF 41 永戸勝也

MF 5 郷家友太

MF 7 井手口陽介

MF 24 酒井高徳

FW 11 武藤嘉紀

FW 13 佐々木大樹

FW 29 小松蓮

控え

GK 71 権田修一

DF 3 マテウス・トゥーレル

DF 80 ンドカ・ボニフェイス

MF 14 乾貴士

MF 25 鍬先祐弥

MF 28 濱崎健斗

MF 44 日高光揮

FW 10 大迫勇也

FW 26 ジェアン・パトリッキ

監督

ミヒャエル・スキッベ