G大阪vs神戸 スタメン発表
[5.2 J1百年構想リーグ WEST第14節](パナスタ)
※15:00開始
主審:長峯滉希
<出場メンバー>
[ガンバ大阪]
先発
GK 18 荒木琉偉
DF 4 中谷進之介
DF 5 三浦弦太
DF 15 岸本武流
DF 21 初瀬亮
MF 7 宇佐美貴史
MF 8 食野亮太郎
MF 13 安部柊斗
MF 17 山下諒也
MF 27 美藤倫
FW 42 南野遥海
控え
GK 1 東口順昭
DF 19 池谷銀姿郎
DF 47 中野伸哉
MF 10 倉田秋
MF 16 鈴木徳真
MF 36 山本天翔
MF 41 中村仁郎
MF 44 奥抜侃志
FW 23 デニス・ヒュメット
監督
イェンス・ヴィッシング
[ヴィッセル神戸]
先発
GK 1 前川黛也
DF 4 山川哲史
DF 16 カエターノ
DF 23 広瀬陸斗
DF 41 永戸勝也
MF 5 郷家友太
MF 7 井手口陽介
MF 24 酒井高徳
FW 11 武藤嘉紀
FW 13 佐々木大樹
FW 29 小松蓮
控え
GK 71 権田修一
DF 3 マテウス・トゥーレル
DF 80 ンドカ・ボニフェイス
MF 14 乾貴士
MF 25 鍬先祐弥
MF 28 濱崎健斗
MF 44 日高光揮
FW 10 大迫勇也
FW 26 ジェアン・パトリッキ
監督
ミヒャエル・スキッベ
※15:00開始
主審:長峯滉希
<出場メンバー>
[ガンバ大阪]
先発
GK 18 荒木琉偉
DF 4 中谷進之介
DF 5 三浦弦太
DF 15 岸本武流
DF 21 初瀬亮
MF 7 宇佐美貴史
MF 8 食野亮太郎
MF 13 安部柊斗
MF 17 山下諒也
MF 27 美藤倫
FW 42 南野遥海
控え
GK 1 東口順昭
DF 19 池谷銀姿郎
DF 47 中野伸哉
MF 10 倉田秋
MF 36 山本天翔
MF 41 中村仁郎
MF 44 奥抜侃志
FW 23 デニス・ヒュメット
監督
イェンス・ヴィッシング
[ヴィッセル神戸]
先発
GK 1 前川黛也
DF 4 山川哲史
DF 16 カエターノ
DF 23 広瀬陸斗
DF 41 永戸勝也
MF 5 郷家友太
MF 7 井手口陽介
MF 24 酒井高徳
FW 11 武藤嘉紀
FW 13 佐々木大樹
FW 29 小松蓮
控え
GK 71 権田修一
DF 3 マテウス・トゥーレル
DF 80 ンドカ・ボニフェイス
MF 14 乾貴士
MF 25 鍬先祐弥
MF 28 濱崎健斗
MF 44 日高光揮
FW 10 大迫勇也
FW 26 ジェアン・パトリッキ
監督
ミヒャエル・スキッベ