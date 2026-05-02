Lienel、メジャーデビューシングル「メロ・コレクション」SNS先行配信前に特設HPオープン
Lienelが6月3日(水)発売のシングル「メロ・コレクション」でメジャーデビューする。このリリースにむけ、6月リリース週のイベントスケジュールが発表された。あわせて特設HPもオープンし、5月3日(日)には「メロ・コレクション」のSNS先行配信が行なわれる。
リリース日の前日6月2日(火)には、エミテラス所沢2F TOKOROZAWA e-CUBEにてメジャーデビュー前夜祭と題した特典会イベント、さらにリリース当日の6月3日(水)には、東京国際フォーラム ホールCにてスペシャルライブを開催予定だ。こちらの参加応募方法は後日発表予定。
また、「メロ・コレクション」特設ＨＰではLienelのメジャーデビューに向けて、ファンからの祝福メッセージ（メッセージハート）を募集する。沢山のメッセージが集まるとスペシャルな内容もあるかもとのことで、チェックしてほしい。
5月3日(日)にはシングル表題曲「メロ・コレクション」のSNS先行配信がスタート。本楽曲はM!LK「イイじゃん」やAiScReam「愛♡スクリ〜ム！」などを手がけたHayato Yamamotoが作詞・作曲・編曲を担当している。（作詞はTomoki Tamataniと共作）不器用で等身大の恋心を描いたポップソングだ。
メジャーデビューシングルには、さらにカップリング曲として新曲2曲「ADDICTED」、「Sweet Sweet Sweet LOVE」を収録。商品形態は、初回限定盤（CD＋Blu-ray）、通常盤、さらに初回限定メンバーソロ盤（全6種）となっている。映像コンテンツとして、デビューのためにシンガポールへメンバーが契約書を取りに行くという海外渡航ミッションが課されており、今作の初回限定盤のBlu-rayにはメンバー全員でシンガポールを巡るアドベンチャー企画「メジャーデビュー契約書をシンガポールに探しに行ってきました。」を約35分収録。旅を通して見えるメンバーの素顔やチームワークも見どころだ。
現在Lienelは東名阪ホールツアーを開催中。ツアーファイナルとなる6月21日(日)のパシフィコ横浜はLienelが3年前に結成のお披露目をした思い入れの深い会場となっている。
◾️メジャーデビューシングル「メロ・コレクション」
2026年6月3日（水）発売
CD予約販売URL：https://lnk.to/Lienel_majordebut_sg
■形態・仕様
・初回限定盤（CD/Blu-ray）\3,300-（税込）UPCH-7835
スリーブケース仕様、ブックレット8P、グループトレカ（全3種からランダム1種封入）
・通常盤（CD）\1,650-（税込）UPCH-6052
ブックレット8P、ソロトレカ（全6種から1種ランダム封入）
・初回限定メンバーソロ盤（芳賀柊斗 ver.）（CD）\1,650-（税込）UPCH-7836
ブックレット8P、芳賀柊斗ソロトレカ（全3種から1種ランダム封入）
・初回限定メンバーソロ盤（近藤駿太 ver.）（CD）\1,650-（税込）UPCH-7837
ブックレット8P、近藤駿太ソロトレカ（全3種から1種ランダム封入）
・初回限定メンバーソロ盤（高岡ミロ ver.）（CD）\1,650-（税込）UPCH-7838
ブックレット8P、高岡ミロソロトレカ（全3種から1種ランダム封入）
・初回限定メンバーソロ盤（森田璃空 ver.）（CD）\1,650-（税込）UPCH-7839
ブックレット8P、森田璃空ソロトレカ（全3種から1種ランダム封入）
・初回限定メンバーソロ盤（武田創世 ver.）（CD）\1,650-（税込）UPCH-7840
ブックレット8P、武田創世ソロトレカ（全3種から1種ランダム封入）
・初回限定メンバーソロ盤（高桑真之 ver.）（CD）\1,650-（税込）UPCH-7841
ブックレット8P、高桑真之ソロトレカ（全3種から1種ランダム封入）
≪収録内容≫
▶CD (全形態共通)
01 メロ・コレクション
02 ADDICTED
03 Sweet Sweet Sweet LOVE
▶Blu-ray (初回限定盤のみ)
メジャーデビュー契約書をシンガポールに探しに行ってきました。
約35分の映像コンテンツ
■＜メジャーデビューシングル「メロ・コレクション」リリースイベント＞
■5月2日(土) カシフェス（イベント内容：ミニライブ ＆ 特典会）
千葉県：セブンパークアリオ柏 屋外スマイルパーク
■5月3日(日) ミニライブ ＆ 特典会
兵庫県：阪急西宮ガーデンズ 本館4Fスカイガーデン木の葉のステージ
■5月4日(月・祝) ミニライブ ＆ 特典会
大阪府：セブンパーク天美 1F AMAMI STADIUM
■5月5日(火・祝) ミニライブ ＆ 特典会
愛知県：三井ショッピングパーク ららぽーと名古屋みなとアクルス屋外イベントスペース デカゴン
■5月16日(土) ミニライブ ＆ 特典会
埼玉県：エミテラス所沢2F TOKOROZAWA e-CUBE
■5月17日(日) ミニライブ ＆ 特典会
埼玉県：イオンレイクタウンmori 1F木の広場
■5月30日(土) ミニライブ ＆ 特典会
神奈川県：アリオ橋本 1F 屋外イベント広場
■5月31日(日) ミニライブ ＆ 特典会
千葉県：イオンモール幕張新都心グランドモール1F グランドコート［屋内］
■6月2日(火) メジャーデビュー前夜祭 & 特典会
埼玉県：エミテラス所沢2F TOKOROZAWA e-CUBE
※ミニライブの実施はございません。
※詳細後日発表
■6月3日(水）ミニライブ & 特典会
東京都：東京国際フォーラム ホールC
※イベントへのお申込み方法などの詳細は後日発表いたします。
■6月6日(土）ミニライブ & 特典会
東京都某所
※詳細後日発表
■6月7日(日）ミニライブ & 特典会
埼玉県某所
※詳細後日発表
■＜ストアイベント・リリース記念スペシャル特典会＞
■5月24日(日) HMV＆BOOKS NAMBAストアイベント
イベント内容：
・メジャーデビュー記念トーク＆抽選会＆ハイタッチ会
・個別お話＆お渡し会
■7月11日(土) リリース記念スペシャル特典会
千葉県：幕張メッセ
・個別お話＆お渡し会
・個別お宛名入りジャケットサイン会
・個別メロコレ動画撮影会
■＜Lienel 5th Live Tour 2026「Osyan」＞終演後メンバー全員Meet&Greet
Lienel メジャーデビューシングル「メロ・コレクション」の発売を記念して、下記期間中に応募対象商品をご予約された方の中から抽選でLienel 5th Live Tour 2026「Osyan」終演後メンバー全員Meet&Greetへご招待いたします。詳細をご確認いただき、奮ってご応募ください。
詳細はHPまで
https://umj-stadium-staging.umg-wp.umgapps.com/lienel/news/2026-03-23-3/
■＜Lienel 5th Live Tour 2026「Osyan」＞
https://lienel.jp/contents/1056223
＜公演詳細＞
【愛知】COMTEC PORTBASE
2026年4月28日(火) 開場18:00／開演19:00
2026年4月29日(水祝)
1部：開場13:00／開演14:00
2部：開場17:00／開演18:00
【大阪】NHK大阪ホール
2026年5月9日(土) 開場17:00／開演18:00
2026年5月10日(日)
1部：開場13:00／開演14:00
2部：開場17:00／開演18:00
【神奈川】パシフィコ横浜 国立大ホール
2026年6月21日(日) 開場17:00／開演18:00
＜席種・料金・年齢制限＞
■愛知・大阪公演 全席指定：8,500円(税込)
■神奈川公演 全席指定：9,000円(税込)
関連リンク
◆「メロ・コレクション」特設HP
◆Lienel オフィシャルサイト
◆Lienel オフィシャルX
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◆Lienel オフィシャルYouTubeチャンネル
◆Lienel オフィシャルTikTok