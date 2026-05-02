Lienelが6月3日(水)発売のシングル「メロ・コレクション」でメジャーデビューする。このリリースにむけ、6月リリース週のイベントスケジュールが発表された。あわせて特設HPもオープンし、5月3日(日)には「メロ・コレクション」のSNS先行配信が行なわれる。

リリース日の前日6月2日(火)には、エミテラス所沢2F TOKOROZAWA e-CUBEにてメジャーデビュー前夜祭と題した特典会イベント、さらにリリース当日の6月3日(水)には、東京国際フォーラム ホールCにてスペシャルライブを開催予定だ。こちらの参加応募方法は後日発表予定。

また、「メロ・コレクション」特設ＨＰではLienelのメジャーデビューに向けて、ファンからの祝福メッセージ（メッセージハート）を募集する。沢山のメッセージが集まるとスペシャルな内容もあるかもとのことで、チェックしてほしい。

5月3日(日)にはシングル表題曲「メロ・コレクション」のSNS先行配信がスタート。本楽曲はM!LK「イイじゃん」やAiScReam「愛♡スクリ〜ム！」などを手がけたHayato Yamamotoが作詞・作曲・編曲を担当している。（作詞はTomoki Tamataniと共作）不器用で等身大の恋心を描いたポップソングだ。

メジャーデビューシングルには、さらにカップリング曲として新曲2曲「ADDICTED」、「Sweet Sweet Sweet LOVE」を収録。商品形態は、初回限定盤（CD＋Blu-ray）、通常盤、さらに初回限定メンバーソロ盤（全6種）となっている。映像コンテンツとして、デビューのためにシンガポールへメンバーが契約書を取りに行くという海外渡航ミッションが課されており、今作の初回限定盤のBlu-rayにはメンバー全員でシンガポールを巡るアドベンチャー企画「メジャーデビュー契約書をシンガポールに探しに行ってきました。」を約35分収録。旅を通して見えるメンバーの素顔やチームワークも見どころだ。

現在Lienelは東名阪ホールツアーを開催中。ツアーファイナルとなる6月21日(日)のパシフィコ横浜はLienelが3年前に結成のお披露目をした思い入れの深い会場となっている。

◾️メジャーデビューシングル「メロ・コレクション」

2026年6月3日（水）発売

CD予約販売URL：https://lnk.to/Lienel_majordebut_sg ■形態・仕様 ・初回限定盤（CD/Blu-ray）\3,300-（税込）UPCH-7835

スリーブケース仕様、ブックレット8P、グループトレカ（全3種からランダム1種封入） ・通常盤（CD）\1,650-（税込）UPCH-6052

ブックレット8P、ソロトレカ（全6種から1種ランダム封入） ・初回限定メンバーソロ盤（芳賀柊斗 ver.）（CD）\1,650-（税込）UPCH-7836

ブックレット8P、芳賀柊斗ソロトレカ（全3種から1種ランダム封入） ・初回限定メンバーソロ盤（近藤駿太 ver.）（CD）\1,650-（税込）UPCH-7837

ブックレット8P、近藤駿太ソロトレカ（全3種から1種ランダム封入） ・初回限定メンバーソロ盤（高岡ミロ ver.）（CD）\1,650-（税込）UPCH-7838

ブックレット8P、高岡ミロソロトレカ（全3種から1種ランダム封入） ・初回限定メンバーソロ盤（森田璃空 ver.）（CD）\1,650-（税込）UPCH-7839

ブックレット8P、森田璃空ソロトレカ（全3種から1種ランダム封入） ・初回限定メンバーソロ盤（武田創世 ver.）（CD）\1,650-（税込）UPCH-7840

ブックレット8P、武田創世ソロトレカ（全3種から1種ランダム封入） ・初回限定メンバーソロ盤（高桑真之 ver.）（CD）\1,650-（税込）UPCH-7841

ブックレット8P、高桑真之ソロトレカ（全3種から1種ランダム封入） ≪収録内容≫

▶CD (全形態共通)

01 メロ・コレクション

02 ADDICTED

03 Sweet Sweet Sweet LOVE ▶Blu-ray (初回限定盤のみ)

メジャーデビュー契約書をシンガポールに探しに行ってきました。

約35分の映像コンテンツ

■＜メジャーデビューシングル「メロ・コレクション」リリースイベント＞ ■5月2日(土) カシフェス（イベント内容：ミニライブ ＆ 特典会）

千葉県：セブンパークアリオ柏 屋外スマイルパーク ■5月3日(日) ミニライブ ＆ 特典会

兵庫県：阪急西宮ガーデンズ 本館4Fスカイガーデン木の葉のステージ ■5月4日(月・祝) ミニライブ ＆ 特典会

大阪府：セブンパーク天美 1F AMAMI STADIUM ■5月5日(火・祝) ミニライブ ＆ 特典会

愛知県：三井ショッピングパーク ららぽーと名古屋みなとアクルス屋外イベントスペース デカゴン ■5月16日(土) ミニライブ ＆ 特典会

埼玉県：エミテラス所沢2F TOKOROZAWA e-CUBE ■5月17日(日) ミニライブ ＆ 特典会

埼玉県：イオンレイクタウンmori 1F木の広場 ■5月30日(土) ミニライブ ＆ 特典会

神奈川県：アリオ橋本 1F 屋外イベント広場 ■5月31日(日) ミニライブ ＆ 特典会

千葉県：イオンモール幕張新都心グランドモール1F グランドコート［屋内］ ■6月2日(火) メジャーデビュー前夜祭 & 特典会

埼玉県：エミテラス所沢2F TOKOROZAWA e-CUBE

※ミニライブの実施はございません。

※詳細後日発表 ■6月3日(水）ミニライブ & 特典会

東京都：東京国際フォーラム ホールC

※イベントへのお申込み方法などの詳細は後日発表いたします。 ■6月6日(土）ミニライブ & 特典会

東京都某所

※詳細後日発表 ■6月7日(日）ミニライブ & 特典会

埼玉県某所

※詳細後日発表

■＜ストアイベント・リリース記念スペシャル特典会＞ ■5月24日(日) HMV＆BOOKS NAMBAストアイベント

イベント内容：

・メジャーデビュー記念トーク＆抽選会＆ハイタッチ会

・個別お話＆お渡し会 ■7月11日(土) リリース記念スペシャル特典会

千葉県：幕張メッセ

・個別お話＆お渡し会

・個別お宛名入りジャケットサイン会

・個別メロコレ動画撮影会

■＜Lienel 5th Live Tour 2026「Osyan」＞終演後メンバー全員Meet&Greet Lienel メジャーデビューシングル「メロ・コレクション」の発売を記念して、下記期間中に応募対象商品をご予約された方の中から抽選でLienel 5th Live Tour 2026「Osyan」終演後メンバー全員Meet&Greetへご招待いたします。詳細をご確認いただき、奮ってご応募ください。 詳細はHPまで

https://umj-stadium-staging.umg-wp.umgapps.com/lienel/news/2026-03-23-3/

■＜Lienel 5th Live Tour 2026「Osyan」＞

https://lienel.jp/contents/1056223 ＜公演詳細＞

【愛知】COMTEC PORTBASE

2026年4月28日(火) 開場18:00／開演19:00

2026年4月29日(水祝)

1部：開場13:00／開演14:00

2部：開場17:00／開演18:00 【大阪】NHK大阪ホール

2026年5月9日(土) 開場17:00／開演18:00

2026年5月10日(日)

1部：開場13:00／開演14:00

2部：開場17:00／開演18:00 【神奈川】パシフィコ横浜 国立大ホール

2026年6月21日(日) 開場17:00／開演18:00 ＜席種・料金・年齢制限＞

■愛知・大阪公演 全席指定：8,500円(税込)

■神奈川公演 全席指定：9,000円(税込)