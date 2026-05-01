SixTONESがデビュー6周年・結成11年の今年2026年に、結成から現在に至るまでのクリエイティブを保管・管理する物流倉庫“SixTONES STock”を公開する。

SixTONES STockの倉庫内には、歴代リリース作品やアーティスト写真、ミュージックビデオ、ライブ衣装、オリジナルグッズ、YouTube コンテンツなど、結成から現在に至るまでのSixTONESのクリエイティブが厳重に保管・管理されている。

見学者は制限時間内であれば、倉庫内を自由に巡ることが可能。しかし単なる倉庫見学ではなく、メンバー発案の仕掛けなどSixTONESらしい遊び心が詰まった倉庫空間となっているとのこと。

“SixTONES STock”倉庫見学会は、期間限定で東京・大阪の2会場で開催。

概要

[体験時間]

各回 約 35〜40 分(予定)

※各回入れ替え制の体験型倉庫見学会となります。

※上記体験時間には、物販の時間は含まれません。

会場・日程

[東京都] Ginza Sony Park (銀座ソニーパーク)

2026年6月17日(水) - 8月23日(日)

※開催日数66日 (7月13日(月) 、8月3日(月) 休園日)

会場URL :https://www.ginzasonypark.com/

[大阪府] ATC ギャラリー

2026年10月21日(水) - 12月27日(日)

※開催日数66日 (11月16日(月) 、12月7日(月) 休館日)

会場URL :https://atchall.com/howto/hall/atc_gallery/

・チケット販売スケジュール

[東京会場]

・SixTONES ファンクラブ抽選受付

2026年5月8日(金) 12:00~ 5月14日(木) 23:59

・SixTONES ファンクラブ先着受付

2026年5月30日(土) 12:00~ 6月1日(月) 23:59

・一般先着受付

2026年6月4日(木) 12:00~ 無くなり次第終了

[大阪会場]

・SixTONES ファンクラブ抽選受付

2026年9月17日(木) 12:00~ 9月24日(木) 23:59

・SixTONES ファンクラブ先着受付

2026年10月10日(土) 12:00~ 10月12 日(月・祝) 23:59

・一般先着受付

2026年10月15日(木) 12:00~ 無くなり次第終了

・チケット販売価格

ファンクラブ 2,700 円(税込) 一般 2,900 円(税込)

・グッズ情報

追ってオフィシャルサイトにてお知らせします。

◆SixTONES STock 特設サイト