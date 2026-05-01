SixTONES、これまでのクリエイティブを保管・管理する物流倉庫“SixTONES STock”公開
SixTONESがデビュー6周年・結成11年の今年2026年に、結成から現在に至るまでのクリエイティブを保管・管理する物流倉庫“SixTONES STock”を公開する。
SixTONES STockの倉庫内には、歴代リリース作品やアーティスト写真、ミュージックビデオ、ライブ衣装、オリジナルグッズ、YouTube コンテンツなど、結成から現在に至るまでのSixTONESのクリエイティブが厳重に保管・管理されている。
見学者は制限時間内であれば、倉庫内を自由に巡ることが可能。しかし単なる倉庫見学ではなく、メンバー発案の仕掛けなどSixTONESらしい遊び心が詰まった倉庫空間となっているとのこと。
“SixTONES STock”倉庫見学会は、期間限定で東京・大阪の2会場で開催。
概要
[体験時間]
各回 約 35〜40 分(予定)
※各回入れ替え制の体験型倉庫見学会となります。
※上記体験時間には、物販の時間は含まれません。
会場・日程
[東京都] Ginza Sony Park (銀座ソニーパーク)
2026年6月17日(水) - 8月23日(日)
※開催日数66日 (7月13日(月) 、8月3日(月) 休園日)
会場URL :https://www.ginzasonypark.com/
[大阪府] ATC ギャラリー
2026年10月21日(水) - 12月27日(日)
※開催日数66日 (11月16日(月) 、12月7日(月) 休館日)
会場URL :https://atchall.com/howto/hall/atc_gallery/
・チケット販売スケジュール
[東京会場]
・SixTONES ファンクラブ抽選受付
2026年5月8日(金) 12:00~ 5月14日(木) 23:59
・SixTONES ファンクラブ先着受付
2026年5月30日(土) 12:00~ 6月1日(月) 23:59
・一般先着受付
2026年6月4日(木) 12:00~ 無くなり次第終了
[大阪会場]
・SixTONES ファンクラブ抽選受付
2026年9月17日(木) 12:00~ 9月24日(木) 23:59
・SixTONES ファンクラブ先着受付
2026年10月10日(土) 12:00~ 10月12 日(月・祝) 23:59
・一般先着受付
2026年10月15日(木) 12:00~ 無くなり次第終了
・チケット販売価格
ファンクラブ 2,700 円(税込) 一般 2,900 円(税込)
・グッズ情報
追ってオフィシャルサイトにてお知らせします。