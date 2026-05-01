パソコン初心者のおばあちゃんがブラインドタッチを習得!?孫への思いが詰まった漫画が心温まる【作者インタビュー】
【漫画】本編を読む
WEBを中心にさまざまな漫画を描いている、ぱげらった( @pageratta)さん。｢異世界転移｣や｢謎解き｣など流行を取り入れたものから、独自のキャラクターや魅力的な人間まで、幅広く描く漫画はたくさんの人を虜にしている。そんなぱげらったさんがX(旧Twitter)で8.6万超えのいいねを獲得した漫画｢コンピィーターおばあちゃん｣を紹介。本作について、ぱげらったさんにも話を聞いた。
モデルとして活躍する絵美が、母に頼まれて祖母の家を訪れるところから物語は始まる。「パソコンの使い方が分からない」という理由で向かった先で目にしたのは、想像を超える本格的なミドルタワーPCだった。当初は「騙されているのでは」と疑う絵美だったが、祖母は少しずつ操作を覚え、使いこなしていく。その背景には、孫への強い思いがあった。
公開後に大きな反響を呼んだ本作「コンピィーターおばあちゃん」には、「現役で働けそう」「長生きしてほしい」といった声に加え、「泣きそう」「孝行者に弱いから泣いた」といった感想も多く寄せられた。PC画面の細かな演出にも注目が集まり、「お気に入りがリアル」「全部孫の写真で細かい」といったコメントも見られた。
作者のぱげらったさんは、ストーリーを思いついたきっかけを「いろんな記念日を題材に考えるなかで浮かんだネタのひとつです」と語る。アイデアの原点は「『コンピューターおばあちゃん』という曲名から考えました」とのことで、親しみのある曲をもとに温かみのある物語へと落とし込んだという。
また、作中に登場するSNSに合わせて実際にアカウントを作成しており、「それに反応してくれたのもうれしかった」と振り返る。理想とする人物像については「おじいちゃんは陽気な変人、おばあちゃんは穏やかで優しい人」と語っており、そうした人物像が作品にも色濃く反映されている。
祖母のひたむきな姿と家族への思いが描かれた「コンピィーターおばあちゃん」は、読む人の心を温かくする作品だ。家族とのつながりを改めて感じたい人はぜひ読んでみてほしい。
画像提供：ぱげらった(@pageratta)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。