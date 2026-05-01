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夫婦問題カウンセラーが明かす「妻の本音」。夫婦の信頼関係は「言葉ではなく行動で判断」される

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

夫婦問題カウンセラーの岡野あつこ氏が、YouTubeチャンネル「岡野あつこ公式チャンネル」にて、「9割の夫が気づいていない妻の本音」を公開した。動画では、男性が勘違いしがちな「妻の本音」を5つの視点から紐解き、良好な夫婦関係を築くための本質的な向き合い方を提示している。



岡野氏はまず、多くの夫が「自分はやってるつもり」でも夫婦関係がうまくいかない原因について、「見ているポイントがずれている」と指摘する。そのうえで、夫が気づいていない妻の本音を具体的に解説した。



1つ目は「怒っているのではなくもう諦めている」という心理である。岡野氏は「本当に注意すべきなのは、怒られなくなったとき」と語り、妻が不満を言わなくなるのは、関係の改善を諦め、心の距離を取っている危険なサインだと警告する。2つ目の「言葉ではなく態度を見ている」については、「優しさは言葉ではなく行動で判断されてしまいます」と述べ、口先だけの謝罪ではなく、行動の変化こそが信頼回復に直結すると説明した。



3つ目は「察してほしいのではなくわかろうとしてほしい」という点だ。多くの男性は、妻の悩みを解決しようと正解を出したがるが、妻が求めているのは「答えよりも向き合う姿勢」であると語る。続く4つ目の「会話の量ではなく向き合い方が問題」では、スマートフォンを見ながらの生返事は逆効果であり、たとえ短時間でも目を見て話を聞くことが重要だと説いた。



最後の5つ目は「本当はただ大切にされていると感じたいだけ」という本音である。妻が望むのは高価なプレゼントなどではなく、日々の感謝や気遣いを通じて自分が大切にされていると実感することだと明かした。



岡野氏は、夫婦関係を変える鍵は「わかろうとする姿勢」と「日常の行動」という2点に尽きると結論付ける。長年連れ添った夫婦であっても、相手を理解しようと歩み寄る日々の積み重ねが、何よりの絆になるという知見を与えてくれる解説である。