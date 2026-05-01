映画『まどマギ』新たな魔法少女2人発表！映像解禁で出演は若山詩音・黒沢ともよ
アニメ『魔法少女まどか☆マギカ』の完全新作『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ〈ワルプルギスの廻天〉』（8月28日公開）の予告映像3弾が公開された。初めて登場する2人の魔法少女が発表となり、紫丁香（し ちょうか）役を若山詩音、セルマ・テレーゼ役を黒沢ともよが担当する。
【画像】強そう！新たな魔法少女2人の姿 公開された『まどマギ』場面カット
『魔法少女まどか☆マギカ』は、未来都市を舞台に願いを叶えた代償として「魔法少女」となり、人知れず人類の敵と戦うことになる少女たちに降りかかる過酷な運命を、中学生・鹿目まどかを中心に描いたストーリー。
2011年にテレビシリーズとして放送されると、かわいらしい少女たちの日常、先の読めないスリリングな展開、少女と魔法少女が暮らす世界観、アニメーション制作を手掛けるシャフトの映像表現など、幅広い分野から高い評価を集め話題に。2013年に完全新作となる「[新編] 叛逆の物語」が公開され、[新編]の興行収入は深夜アニメの劇場版作品として初めて20億円の大台突破を記録した。その後も人気は衰えることなく、コミカライズやゲーム、フィギュア等のグッズなど、絶えず様々な展開が続いている。
■メインスタッフ情報
原作：Magica Quartet
総監督：新房昭之
脚本：虚淵玄（ニトロプラス）
キャラクター原案：蒼樹うめ
監督：宮本幸裕
キャラクターデザイン／総作画監督：谷口淳一郎
総作画監督：山村洋貴
異空間設計：劇団イヌカレー（泥犬）
絵コンテ／ビジュアル・コンセプトデザイン：古川知宏
ビジュアル・コンセプトデザイン：川田和樹
色彩設計：日比野仁
美術：内藤 健／草森秀一
美術設定：大原盛仁
撮影監督：会津孝幸
編集：松原理恵
音楽：梶浦由記
音響監督：鶴岡陽太
アニメーション制作：シャフト
【画像】強そう！新たな魔法少女2人の姿 公開された『まどマギ』場面カット
『魔法少女まどか☆マギカ』は、未来都市を舞台に願いを叶えた代償として「魔法少女」となり、人知れず人類の敵と戦うことになる少女たちに降りかかる過酷な運命を、中学生・鹿目まどかを中心に描いたストーリー。
■メインスタッフ情報
原作：Magica Quartet
総監督：新房昭之
脚本：虚淵玄（ニトロプラス）
キャラクター原案：蒼樹うめ
監督：宮本幸裕
キャラクターデザイン／総作画監督：谷口淳一郎
総作画監督：山村洋貴
異空間設計：劇団イヌカレー（泥犬）
絵コンテ／ビジュアル・コンセプトデザイン：古川知宏
ビジュアル・コンセプトデザイン：川田和樹
色彩設計：日比野仁
美術：内藤 健／草森秀一
美術設定：大原盛仁
撮影監督：会津孝幸
編集：松原理恵
音楽：梶浦由記
音響監督：鶴岡陽太
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