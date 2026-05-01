セブンイレブンから限定抹茶アイスが登場！nana′s green teaとの初コラボパフェも
5月9日は、1964年に日本アイスクリーム協会の前身となる「東京アイスクリーム協会」が制定した「アイスクリームの日」。近年ではこの日を中心に各地でアイスクリームに関連するイベントが行われることも多くなった。コンビニエンスストアのセブンイレブンでは、この記念日に向けて2026年4月28日に新たな抹茶アイスを3品発売した。
【写真】「ナナズグリーンティー 抹茶パフェ」
■「ナナズグリーンティー」とのコラボ商品も登場
今年の「アイスクリームの日」を盛り上げるべく、セブンイレブンでは特別なラインナップを用意。今回、アイスのフレーバーとして選んだ食材は、日本国内はもとより、海外でも人気となったことで茶葉の希少性が高まっている抹茶。
限定抹茶のアイスは3品。まずは抹茶・日本茶カフェのパイオニア「nana's green tea 」と初コラボレーションしたパフェアイス「ナナズグリーンティー 抹茶パフェ」(419.04円)。
「nana’s green tea オリジナルブレンド 抹茶」を使用し、北海道産生クリームを合わせた上質な味わいの抹茶アイスがベース。カップの底にはクッキークランチ、抹茶アイスの上には甘納豆入りつぶあん、餅、ホイップ風アイスを重ね、上には抹茶蜜をかけている。
セブンプレミアムの商品で人気のワッフルコーンにも、抹茶味が登場。「セブンプレミアム ワッフルコーン 抹茶ミルク」(354.24円)は、京都府産宇治抹茶を100％使用。抹茶の旨味と苦み、ミルクアイスを組み合わせ、“抹茶ラテ”のような上品な味わいに仕上げている。
アイス部分には隠し味の塩、コーンには黒糖を使用することで、抹茶の味を引き立てている。
「匠茶最中」(375.84円)は、京都府産宇治抹茶の一番茶を使用。新芽ならではのさわやかな香りと旨味が味わえる贅沢な一品。2025年の大阪・関西万博でも提供された商品がよりおいしくリニューアルされたものだ。
北海道産生クリームや沖縄県産和三盆を合わせた上質なアイスと、小豆甘納豆を使った餡を最中で包み込んでいる。最中の内側をチョコでコーティングすることで、サクサク感をキープ。バランスのよい抹茶の旨味や苦味、渋味、アイスや餡の甘味と、最中の食感を合わせて楽しめる。
アイスクリームの日に楽しみたいラインナップとして、今回の3品に加え、通年販売のセブンプレミアムのアイスも外せない。ミルク感をしっかり感じられる「セブンプレミアム ワッフルコーン リッチミルク」(246.24円)や濃厚でクリーミーなバニラの味わいが楽しめる「セブンプレミアム ゴールド 金のアイス ワッフルコーン マダガスカルバニラ」(375.84円)はファンの多い商品だ。
「セブンプレミアム ゴールド 金のアイス あずき最中」(321.84円)は、北海道十勝産きたろまんあずきの餡を使用。小豆のおいしさを感じられる和のアイスだ。
さらに、北海道産練乳を使用し、4種のフルーツが入った「セブンプレミアム 練乳の味わい白くま」(397.44円)や、完熟マンゴー味の「セブンプレミアム まるで完熟マンゴー」(170.64円) といった果実感たっぷりのアイスも。
今回登場した「和」の魅力を感じられる本格的な抹茶アイスや「セブンプレミアム」のアイスはもちろん、今の時期は各メーカーのアイスも新商品が多数登場している。コンビニでも手軽に手に入るアイスは、忙しい日々のプチご褒美としてもぴったり。お気に入りを見つけてアイスクリームの日を楽しもう。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【写真】「ナナズグリーンティー 抹茶パフェ」
今年の「アイスクリームの日」を盛り上げるべく、セブンイレブンでは特別なラインナップを用意。今回、アイスのフレーバーとして選んだ食材は、日本国内はもとより、海外でも人気となったことで茶葉の希少性が高まっている抹茶。
限定抹茶のアイスは3品。まずは抹茶・日本茶カフェのパイオニア「nana's green tea 」と初コラボレーションしたパフェアイス「ナナズグリーンティー 抹茶パフェ」(419.04円)。
「nana’s green tea オリジナルブレンド 抹茶」を使用し、北海道産生クリームを合わせた上質な味わいの抹茶アイスがベース。カップの底にはクッキークランチ、抹茶アイスの上には甘納豆入りつぶあん、餅、ホイップ風アイスを重ね、上には抹茶蜜をかけている。
セブンプレミアムの商品で人気のワッフルコーンにも、抹茶味が登場。「セブンプレミアム ワッフルコーン 抹茶ミルク」(354.24円)は、京都府産宇治抹茶を100％使用。抹茶の旨味と苦み、ミルクアイスを組み合わせ、“抹茶ラテ”のような上品な味わいに仕上げている。
アイス部分には隠し味の塩、コーンには黒糖を使用することで、抹茶の味を引き立てている。
「匠茶最中」(375.84円)は、京都府産宇治抹茶の一番茶を使用。新芽ならではのさわやかな香りと旨味が味わえる贅沢な一品。2025年の大阪・関西万博でも提供された商品がよりおいしくリニューアルされたものだ。
北海道産生クリームや沖縄県産和三盆を合わせた上質なアイスと、小豆甘納豆を使った餡を最中で包み込んでいる。最中の内側をチョコでコーティングすることで、サクサク感をキープ。バランスのよい抹茶の旨味や苦味、渋味、アイスや餡の甘味と、最中の食感を合わせて楽しめる。
アイスクリームの日に楽しみたいラインナップとして、今回の3品に加え、通年販売のセブンプレミアムのアイスも外せない。ミルク感をしっかり感じられる「セブンプレミアム ワッフルコーン リッチミルク」(246.24円)や濃厚でクリーミーなバニラの味わいが楽しめる「セブンプレミアム ゴールド 金のアイス ワッフルコーン マダガスカルバニラ」(375.84円)はファンの多い商品だ。
「セブンプレミアム ゴールド 金のアイス あずき最中」(321.84円)は、北海道十勝産きたろまんあずきの餡を使用。小豆のおいしさを感じられる和のアイスだ。
さらに、北海道産練乳を使用し、4種のフルーツが入った「セブンプレミアム 練乳の味わい白くま」(397.44円)や、完熟マンゴー味の「セブンプレミアム まるで完熟マンゴー」(170.64円) といった果実感たっぷりのアイスも。
今回登場した「和」の魅力を感じられる本格的な抹茶アイスや「セブンプレミアム」のアイスはもちろん、今の時期は各メーカーのアイスも新商品が多数登場している。コンビニでも手軽に手に入るアイスは、忙しい日々のプチご褒美としてもぴったり。お気に入りを見つけてアイスクリームの日を楽しもう。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。