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田端信太郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「【カーブス】中高年女性をターゲットにしたフィットネス、株価下落だが今が仕込み時か？」を公開した。動画では、カーブスホールディングスの株価下落という現状に触れつつ、中高年女性をターゲットにした同社の独自のビジネスモデルと、その堅実な経営手法について独自の視点で評価している。



動画冒頭、田端氏はカーブスホールディングスの株価が直近で下落している点に言及し、「仕込み時じゃないの？」と視聴者に問いかける。画面に同社の株価チャートを示しつつ、「良い経営してると思う」と述べ、一時的な株価の動きにとらわれず、企業としての本質的な価値を見極める姿勢を見せた。



続いて田端氏は、同社が展開するビジネスモデルの特徴について解説を展開する。「地方でおばさんの30分フィットネスって萎えるんだけど」と率直な言葉で印象を語りつつも、「めちゃくちゃ世の中に求められてるし、正しい経営をしてる」と断言。見た目の華やかさではなく、地域社会の実質的な健康需要を的確に捉え、着実に価値を提供し続けている点を高く評価した。



さらに、ターゲット層である中高年女性の心理を深く理解したサービス設計についても具体的に言及している。「下で名前を呼んだりとか、絶対外から見えないようにするとか、おばさんたちの女心をちゃんと掴んでるよね」と指摘。親しみやすさを演出するコミュニケーションや、体型を気にする利用者のプライバシーに配慮した店舗づくりなど、細やかな配慮が顧客の強い支持を集める知られざる背景になっていると分析した。



動画の終盤、株価が下がってきている現在の市場状況を踏まえ、田端氏は「良い銘柄だと思うんですよね」と改めて同社のポテンシャルを強調。「そろそろ買おうかな」と自身の投資判断についても前向きな言葉を口にした。最後は「カーブスホールディングス、どうでしょうかみなさん」と視聴者に呼びかけ、投資先の一つとして検討する価値があることを示唆して動画を締めくくっている。