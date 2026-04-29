»Ò¤É¤â¤Ë¤ÏËÜÃª¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤É¤ó¤ÊËÜ¤òÆÉ¤Þ¤»¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¡©»æ¤È¿Í¤È¤Î¿ÆÏÂÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¾Ò²ð¡Ú½¸ÃæÎÏ ¤ä¤ëµ¤ ³ØÎÏ¤¬¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë Æ¬¤Î¤è¤¤»Ò¤¬°é¤Ä²È¤Î¤·¤«¤±¡Û
»Ò¤É¤â¤Ë¤ÏËÜÃª¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤É¤ó¤ÊËÜ¤òÆÉ¤Þ¤»¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¡©»æ¤È¿Í¤È¤Î¿ÆÏÂÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¾Ò²ð
Æ¬¤Î¤è¤¤»Ò¤ÎËÜÃª¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¡©①¤³¤ì¤«¤é¤â»æ¤ÎËÜ¤ÏÊÙ¶¯¤ÎÉ¬¼ûÉÊ
»Ò¤É¤â¤Î¤¿¤á¤ËËÜÃª¤òÍÑ°Õ¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤¤¤«¡¢¤É¤ó¤ÊËÜ¤òÂ·¤¨¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¡¢¤è¤¯´ó¤»¤é¤ì¤ëÁêÃÌ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£
ºÇ¶á¤Ï¡¢ÅÅ»Ò½ñÀÒ¤â¤¢¤ê¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ç¾ðÊó¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤â¡¢ËÜÃªÌäÂê¤Î¤ªÇº¤ß¤ÎÍ×°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
·ëÏÀ¤«¤é¤¤¤¦¤È¡¢ÊÙ¶¯¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¤¼¤Ò»æ¤ÎËÜ¤òËÜÃª¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢»æ¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢¿Í¤È¤Î¿ÆÏÂÀ¤¬¤¢¤ê¡¢¾ðÊó¤ÎÍý²ò¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£¡Ê¡Ö»æ¤ÎÊ¸²½-Ê¸²½¤ÎÁÏÀ¸¤È·ÑÂ³¤Ë¤ª¤¤¤Æ»æ¤¬²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¿Ìò³ä¤ÈÅÅ»Ò²½»þÂå¤Î¿·¤¿¤ÊÅ¸³«-¡×ÈøÆé»ËÉ§2011¡Ë¡£
ÅÅ»Ò½ñÀÒ¤¬Î®ÄÌ¤·¤Æ²¿Ç¯¤â·Ð¤Á¡¢Ì¡²è¤ä»¨»ï¤Î¼ûÍ×¤Ï¡¢ÅÅ»Ò½ñÀÒ¤Î¤Û¤¦¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î³¨ËÜ¤ä»²¹Í½ñ¤Ê¤É¤Ï¤¤¤Þ¤À¤Ë»æ¤ÎËÜ¤Î¼ûÍ×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»æ¤ÎËÜ¤¬3D¤À¤É¤¹¤ë¤È¡¢ÅÅ»Ò½ñÀÒ¤Ï2D¤Ç¤¹¡£3D¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢Î©ÂÎ´¶¤Ç¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¹¥¤Þ¤ì¤ä¤¹¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¡¢»Ò¤É¤â¤Î¸ÄÀ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ã¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤«¤Ë¤Ï2D¤Î¤Û¤¦¤¬¤ä¤ëµ¤¤Î½Ð¤ë»Ò¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î»Ò¤Î¹¥¤ß¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Âç¿Í¤Î»×¤¤¹þ¤ß¤Ç
¡Ö¤³¤ì¤¬¤¤¤¤¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤³¤¦¤·¤Ê¤µ¤¤¡ª¡×
¤È²¡¤·¤Ä¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ú½ÐÅµ¡Û¡Ø½¸ÃæÎÏ ¤ä¤ëµ¤ ³ØÎÏ¤¬¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë Æ¬¤Î¤è¤¤»Ò¤¬°é¤Ä²È¤Î¤·¤«¤±¡ÙÃø¡§ÀÐÅÄ¾¡µª