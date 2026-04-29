高須クリニックの高須克弥氏が4月12日に投稿したInstagramの2ショット写真が話題となっている。高須氏の隣で笑っているのは、かつて人気を博したタレントの板東英二（86）だったからだ。板東は転倒により頭を強打して入院した2020年以降、テレビで見かけることがなくなっていた。

＊＊＊

【写真を見る】現在の姿？ 高須克弥氏が公開した「板東英二」

そのためコメント欄は歓迎の声であふれた。

《坂東英二さんもお元気そうですね！／お顔見れて嬉しいです／高須先生ありがとうございます》

《うそー！！板東英二さんお元気ならこんな嬉しい事ないです！高須先生ありがとうございます！！》

もっとも、高須氏は翌日、Xにこう書き込んだ。

《これは僕がインスタに流したアーカイブ映像です。／僕の仲間は一年以上連絡がとれないと死んだことにされます。／老人な記憶から消えたら終わりです。／インスタでばんちゃんが生き返ってくれてうれしい なう。》

近影ではなかったのだ。では、板東は今どうしているのだろう。最後の地上波テレビの出演は2020年4月14日放送の「相席食堂」（朝日放送テレビ）だという。現在も本人の公式サイトは残っているが、更新された様子はない。そのサイトを運営する株式会社イーストボードは彼の個人事務所だが、登記を取ってみると20年末に閉鎖され、彼が取締役を務めていたリサイクル会社も翌年1月に解散していることが判明した。

その1年後、板東が暮らしていた大阪市内のマンションを訪ねた記者は次のように話す。ちなみにこのマンションは、当時、公表されていた“最後の住所地”である。

今も破られぬ大記録

「すでに板東さんは転居していましたが、マンションの住民に聞くと彼が住んでいたことは有名だったそうです。ただし、エレベーターで一緒になった際、『板東さんですよね？』と聞いても『違います』と言って下を向いていたといいます。体調が悪そうには見えなかったものの、歩き方は少しヨタヨタしていてマンションの前で転んでしまったこともあったとか。近くの商店街でもよく見かけ、フリーマーケットではブルーシートを広げて私物を売ったりしていたようです。近所にはグラウンドもあって、バットとグローブを持って少年野球の練習を見に行くこともあって、子どもたちにアピールしようとしたようですが、彼らは板東さんが野球選手だったことを知らなかったとか……」

それはそうだろう。50代でも板東の現役時代を知る人はいないはずだ。しかも、野球選手として最も有名なのは甲子園での活躍だ。

1940年に満洲で生まれた板東は、5歳の時に日本に引き揚げてきた。その後、父の故郷である徳島県板東町（現・鳴門市）に移り、中学時代に野球に出会う。県立徳島商業高校では野球部のエースとして活躍し、58年、3年生の春季四国大会では準決勝の高知商戦で延長16回を投げきってサヨナラ勝ち。続く決勝の高松商戦では延長25回を投げきったものの敗退。準決勝と決勝で計41回を投げた板東の活躍は全国紙でも報道され注目されたという。

そして徳島商は同年の夏の甲子園に出場する。板東は初戦の秋田商戦を17奪三振で完封。続く八女戦でも15奪三振、準々決勝の魚津戦では延長18回を投げきり25奪三振を記録するも0対0で再試合に。翌日の試合では9奪三振を取って勝利。準決勝の作新学院戦も14奪三振で勝利。決勝の柳井戦では敗れたが、大会通算83奪三振の記録は今も破られていないし、今後も破られることはないだろう。

引退後に大活躍

翌1959年、中日ドラゴンズに入団するも甲子園ほどの活躍は残せなかった。通算11年のプロ生活は77勝65敗で終わった。

だが、彼の本領が発揮されたのは引退後だった。タレント活動である。芸能記者は言う。

「元プロ野球選手ということでテレビ出演は野球中継の解説者から始まりましたが、そのしゃべりが注目されました。バラエティやクイズ番組にも出演するようになり、10年続いた人気番組『マジカル頭脳パワー!!』（日本テレビ）では司会も務め、『世界・ふしぎ発見！』（TBS）では黒柳徹子さんとともに回答者として番組を盛り上げました」

ちなみに、1996年に発行された「全国高額納税者名簿」（東京商工リサーチ）を見ると、前年の板東の納税額は6223万3000円。トヨタの経営者も名を連ねる愛知県（板東は愛知県で納税していた）で186位だった。

「歌手としても古巣ドラゴンズの応援歌『燃えよドラゴンズ！』が大ヒットし、役者としては映画『あ・うん』で高倉健さんと共演して日本アカデミー賞の最優秀助演男優賞を獲得、ドラマでは“金妻”こと大ヒットシリーズ『金曜日の妻たちへ』（TBS）にも出演するなど大活躍でした」（同・芸能記者）

一昨年に放送されたドラマ「不適切にもほどがある！」（TBS）では何度も“金妻”がネタにされ、「坂東英二ですらモテたんだから」という主演の阿部サダヲのセリフに、SNSでは「本人が登場するのでは？」とささやかれた。だが、彼の出演はなかった。

2代目鳴門観光大使

「もし連絡を取っているところがあるとすれば、地元・徳島の観光課かもしれません。板東さんは今も“観光大使”を務めているそうですから」（前出の記者）

徳島市観光振興課に聞いてみた。

「確かに板東さんは2代目鳴門観光大使ですが……今は3代目に元サッカー選手の青山隼さんが就任していらっしゃいますので」

――新たな観光大使が就任すれば、先代は引退ということに？

「任期があるわけではありませんので、ご本人から辞退ということがあれば別ですが」

――現役の観光大使ということであれば、連絡は取っている？

「以前は事務所を通して年賀状を差し上げるなどしていたのですが、事務所もなくなってしまったようですし、今は把握できていません」

――観光大使に報酬などは？

「こちらにお呼びした際にはお礼程度はありますが、年間いくらとかそういった報酬はありません」

――過去の新聞記事などを見ると、板東は2019年までは観光大使として阿波踊りに参加するなどしていたようだが。

「最近は青山さんに参加していただいていますので、おそらく今年もそうなると思います」

事実上、観光大使でもなくなっていたようだ。

「坂東さんが観光大使に就任したのは2012年8月でした。ところが、その年の年末に名古屋国税局から所得税隠しを含む申告漏れ7500万円を指摘され、イメージがガタ落ちに。テレビのレギュラー番組も失ってしまいました。以後はラジオで活動していましたが、けがをしてからは表舞台に出ることはなくなりました。元気でいるといいのですが……」（前出の記者）

デイリー新潮編集部