11人組グローバルボーイズグループ・INIが、28日発表の『オリコン週間シングルランキング』で、最新シングル『PULSE（All 4 U／OURS／DUM／EAT UP）』が、初登場1位に輝きました。

これでINIは、デビューシングル『A（Rocketeer／Brighter）』（2021/11/15付）から9作連続、通算9作目のシングル1位を獲得しました。

さらに初週売り上げは、4作連続、通算6作目の50万枚超えとなる64.0万枚を記録。同時に、デビューシングルから9作連続の初週売り上げ30万枚超えも達成し、DOMOTO、King & Prince、日向坂46、なにわ男子に続く、史上5組目の記録となりました。

本楽曲は、“Feel My PULSE - 共鳴する青春の鼓動”がコンセプト。“今”を生きる青春世代の不安や痛みへと寄り添い、共鳴するという思いが込められており、タイトル曲の『All 4 U』にはメンバーの池粼理人さんが作詞に参加していて、ほかの収録曲にもメンバーが作詞で参加しています。

オリコン調べ（2026/5/4付）