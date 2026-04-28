aespaが『2025 aespa LIVE TOUR - SYNK : aeXIS LINE - in JAPAN [SPECIAL EDITION DOME TOUR]』を開催した。昨年秋に日本の4都市を巡回したツアーのアンコールとして開催した今回の公演は、京セラドーム大阪2DAYSとあわせて計17万人を動員。さらに充実したセットリストと華麗なステージングを通して、グループの成長ぶりと輝かしい未来を見た者も多かったに違いない。本稿ではファイナルとなる4月26日、東京ドームでの模様をレポートする。

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定刻を過ぎ、オリジナル曲「Welcome To MY World」が流れ、メンバーたちのアバターが巨大モニターに映し出されると、あちこちから大きな歓声が上がった。白煙が上がり、閃光を放つ円形ステージから登場した4人はゆっくりとメインステージへ。注目のコンサートは「Armageddon」で幕を開けた。

間髪を入れることなく「ATTITUDE」と「Kill It」で盛り上げ、ひと息つくと、会場を埋め尽くした4万7000人のMY（ファンの呼称）に笑顔で挨拶。「今日は私たちのいちばん得意なものが何かをしっかりお見せします」（KARINA）、「一緒に楽しんでください！」（WINTER）、「みんな、いっぱい叫んでくださいね」（GISELLE）、「東京ドームの空気がとても熱く感じられます！」（NINGNING）と、次々に素直な気持ちを伝えた。そして、口笛のフレーズとヒップホップのリズムが不思議な空間を生み出す「Drift」、ヘヴィなファンクサウンドにダンスブレイクを加えた「Dirty Work」を披露したあとは、本公演のハイライトと言えるソロパフォーマンスがスタートする。

最初に登場したKARINAはタイトなHIPHOP「GOOD STUFF」で軽やかなステップを刻み、NINGNINGはアコースティックポップ「Ketchup And Lemonade」でエレガントなムードを漂わせる。WINTERは哀愁のロックバラード「BLUE」を自身のギター演奏とともに歌い上げ、ラストのGISELLEはトロピカルなポップス「Tornado」でガーリーな面をアピールする――といった具合に、十人十色ならぬ“四人四色”を見せていく。こうしたカラーの違いもaespaの魅力のひとつと言えよう。

ユニットによる2曲のパフォーマンスも見応えがあった。KARINAとWINTERによる「Serenade」はハウスをベースにしたスタイリッシュなダンスポップ。クールな表情と動きを強調しながら、上着を脱いでキメのポーズをとるふたりは、さながらファッションモデルのようだ。GISELLEとNINGNINGが歌った「Lollipop」はミディアムテンポのハートフルなバラードで、「2024年のツアー中に（宿泊した）ホテルで一緒に作った」という。幻想的なイントロから始まるこのナンバーは、aespaの新しい魅力を引き出すことに成功している。

イメージ映像を挟んで、次に披露した「In Halo」も、普段とは違う雰囲気を持つ曲だ。切なさのなかにたしかな意思を感じさせる歌唱に心を奪われる。さらにR&Bバラード「Count On Me」と、比較的しっとりとしたナンバーが続いたのち、ラストへ向かってギアチェンジ。「Hot Air Balloon」と「Bubble」では2組に分かれてトロッコで会場をまわり、ファンとの交流を楽しんだ。再びステージに集結して歌い踊った「ZOOM ZOOM」は、生バンドの演奏で迫力が増したせいか、客席のレスポンスがかなり熱い。

MYをさらにヒートアップさせようと、彼女たちはキラーチューンをたたみかける。ハードロックのテイストを加えたダンスポップ「Rich Man」、初期のヒット曲「Next Level」、うねるシンセベースが独自の世界観を伝えるエッジの利いたナンバー「Supernova」、新世代のガールクラッシュを鮮明に打ち出したハウスミュージック「Whiplash」と、休むことなく連発。なかでも「Supernova」における観客の大合唱は、会場の隅々まで響き渡っていたのが印象的だった。

本編の締めくくりに用意されたのは「Girls + Drama (Mash up Ver.)」。疾走感のある「Girls」と「Drama」2曲をミックスしたトラックをバックに、大勢のダンサーと一糸乱れぬダンスを見せると、場内の熱気は最高潮に。その余韻が残ったまま始まったアンコールステージでは、再びトロッコでアリーナを移動しながら、「Sun and Moon」と「Live My Life」をにこやかな表情で歌い上げた。

いよいよラストへ――。4人は次々に感謝の言葉を口にした。

「MYのみなさんがいるからこそaespaがあるということ、わかっていますよね。おかげで本当に幸せな時間でした！」（KARINA）

「こんなに大きな会場を明るく輝かせてくださってありがとうございます！」（WINTER）

「みなさんのサポートと愛を感じます。愛してるよ！」（GISELLE）

「みなさんからいただいた愛に応えられるように、これからも一生懸命頑張るaespaであり続けます」（NINGNING）

そして、歩きながら「To The Girls」を歌い、ファンに手を振る。彼女たちは、笑顔を絶やさずにステージを去っていった。

aespaのコンサートは華やかなパフォーマンスと洗練された構成で観客を独自の世界観に引き込むのが最大の魅力だ。今回の公演は、従来の持ち味を活かしつつも、今まで以上に“楽曲”そのものにクローズアップした演出が施されていたように思う。バックバンドがベース、ギター、ドラム、キーボードというベーシックな編成だったのも、そうした方向性を重視した結果だろう。無駄のない安定した演奏のおかげで、メロディラインやボーカルのよさがいつも以上に感じられた。

よりライブ感のある内容にしたのは、今が最も充実していることの証である。歌と踊りをはじめ、MCや観客とのやりとりなど、すべてに全力で臨む4人の姿は頼もしく神々しい。次のフェーズがどうなるのかが非常に楽しみだ。

（文＝まつもとたくお）