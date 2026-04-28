28日、お笑いコンビ・バナナマンの日村勇紀（53）が体調不良により当面の間休養することを、所属事務所であるホリプロコムの公式ウェブサイトで発表した。

《バナナマン日村勇紀についてのお知らせ》と題したお知らせの中で、《今年に入ってから体調を崩すことが多く、医療機関を受診した結果、医師より休養が必要との判断に至りました。》と、かねてより体調不良が続いていたことを報告。そのうえで《これを受け、当面の間、休養に専念させていただき、心身の回復を第一に、コンディションを整えながら、落ち着いて過ごしてまいります。》と今後についてアナウンスした。

日村はバナナマンがパーソナリティを務める深夜ラジオ番組『バナナマンのバナナムーンGOLD』（TBSラジオ）を今月17日、24日と2週連続で欠席。相方の設楽統（50）も日村の体調が良くないことを報告していたのだが、ある“異変”があったという。

「お笑いコンビ・錦鯉の渡辺隆（48）さんが代役を務めた17日の同番組では、冒頭で設楽さんが状況を報告。少し前から予兆があったようで、日村さんが先週ぐらいから、“寒い”と口にしていたと明かしていました。スタジオがかなり暑かったにも関わらず、暑がりで知られる日村さんが“寒い”と口にしたのは今までになかったそうです。

設楽さんは、他にも日村さんがおかしかった理由として、“なんでこいつ喋らねえんだよ”“変な合いの手入れてくるな”と告白し、“そういう時って体調を崩す前兆なのかも”と体調を案じていました」（WEBメディア記者）

同番組を視聴していたと思われるユーザーからは、Xで心配の声があがっており、

《日村さん、暑がりなのに寒い寒いって変だったもんなぁ…》

《あの日村さんが寒い？？》

《確かに日村さん寒いって言ってたね…》

人気芸人の休養には、仲間たちから心配する声も相次いでいる。

お笑いコンビ・サンドウィッチマンの伊達みきお（51）は25日のラジオ番組『サンドウィッチマン ザ・ラジオショーサタデー』（ニッポン放送）で、「連絡してみたけど、休んでるのかな。まだ何の返信もないですけど」と心配していることを明かし、お笑いコンビ・ますだおかだの（57）も28日放送の『ゴゴスマ』（TBS系）で同世代芸人として「ゆっくり休んで、みんな大好きな大人気のバナナマンだから、元気な感じで帰ってきてほしい」とエールを送っていた。

体調を万全にして復帰する日村を、みんなが待ち望んでいるーー。