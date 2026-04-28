アン・ハサウェイ×ジェシカ・チャステイン『隣人たち』場面写真10点が一挙解禁
アン・ハサウェイとジェシカ・チャステインが共演する映画『隣人たち』より、1960年代の華やかでカラフルな装いと、残酷な運命とのコントラストが印象的な場面写真が解禁された。
【写真】カラフルさと残酷さを収めた『隣人たち』場面写真
本作は、疑念と妄想が渦巻くサイコ・スリラー。“ベルギーのアカデミー賞”マグリット賞で、監督賞・作品賞を含む史上最多の9部門を受賞し、ベルギー映画史を塗り替えた話題作『母親たち』のリメイクが、ハリウッドからの熱烈ラブコールにより実現した。
1960年代のアメリカ。大都市郊外の隣同士の家に住む親友、セリーヌ（アン・ハサウェイ）とアリス（ジェシカ・チャステイン）。互いに裕福な家庭を築き、同い年の一人息子を持つ2人は、完璧で幸せな生活を送っていた。
しかしある日、セリーヌの息子が不幸な事故に遭ったことで、2人の関係は一変する。喪失感に苦しむセリーヌは、次第にアリスの息子・テオに心を通わせるようになっていく。その様子に疑念を抱き始めるアリス。彼女は私の家族を奪おうとしているのか？ それとも、ただの思い違いなのか…。2人は、狂気と妄想の渦に飲み込まれていく。
監督は、『青いパパイヤの香り』『博士と彼女のセオリー』などで国際的に活躍する撮影監督、ブノワ・ドゥローム。今回が長編映画監督デビュー作となるが、撮影監督も自ら手がけており、こだわりのカメラワークと映像美が光る。
このたび解禁されたのは、場面写真10点。隣同士に住む親友のセリーヌ（アン・ハサウェイ）とアリス（ジェシカ・チャステイン）が、太陽がまぶしく降り注ぎ、草木が美しく生い茂る庭で、愛する友人や家族とともにガーデンパーティーを楽しむ姿を捉えたカットのほか、アリスがセリーヌにバースデープレゼントとしてパールネックレスを贈る場面、セリーヌが自身の子どもとアリスの子どもたちを一緒に送迎する様子など、穏やかで幸福に満ちた日常が映し出されている。
一方で、その幸せな時間から一転、自身の息子を不幸な事故で失ったセリーヌが喪服に身を包み、深い悲しみに暮れる姿や、アリスとともに悲嘆に暮れる姿も切り取られている。いずれも、手元にあった幸福が一瞬にして奪われる――その残酷な運命を映し出した、対照的な場面写真となっている。
さらに、膝丈のAラインスカート、ノースリーブワンピース、パールアクセサリーなど、1960年代前半のアメリカで流行し、ジャクリーン・ケネディを思わせる装いにも注目だ。セリーヌとアリスがまとう、上品で洗練されたレディライクなファッションと、その華やかでカラフルな装いの裏側で繰り広げられる壮絶な狂気のコントラストに目を奪われる。
映画『隣人たち』は、7月24日より全国順次公開。
【写真】カラフルさと残酷さを収めた『隣人たち』場面写真
本作は、疑念と妄想が渦巻くサイコ・スリラー。“ベルギーのアカデミー賞”マグリット賞で、監督賞・作品賞を含む史上最多の9部門を受賞し、ベルギー映画史を塗り替えた話題作『母親たち』のリメイクが、ハリウッドからの熱烈ラブコールにより実現した。
しかしある日、セリーヌの息子が不幸な事故に遭ったことで、2人の関係は一変する。喪失感に苦しむセリーヌは、次第にアリスの息子・テオに心を通わせるようになっていく。その様子に疑念を抱き始めるアリス。彼女は私の家族を奪おうとしているのか？ それとも、ただの思い違いなのか…。2人は、狂気と妄想の渦に飲み込まれていく。
監督は、『青いパパイヤの香り』『博士と彼女のセオリー』などで国際的に活躍する撮影監督、ブノワ・ドゥローム。今回が長編映画監督デビュー作となるが、撮影監督も自ら手がけており、こだわりのカメラワークと映像美が光る。
このたび解禁されたのは、場面写真10点。隣同士に住む親友のセリーヌ（アン・ハサウェイ）とアリス（ジェシカ・チャステイン）が、太陽がまぶしく降り注ぎ、草木が美しく生い茂る庭で、愛する友人や家族とともにガーデンパーティーを楽しむ姿を捉えたカットのほか、アリスがセリーヌにバースデープレゼントとしてパールネックレスを贈る場面、セリーヌが自身の子どもとアリスの子どもたちを一緒に送迎する様子など、穏やかで幸福に満ちた日常が映し出されている。
一方で、その幸せな時間から一転、自身の息子を不幸な事故で失ったセリーヌが喪服に身を包み、深い悲しみに暮れる姿や、アリスとともに悲嘆に暮れる姿も切り取られている。いずれも、手元にあった幸福が一瞬にして奪われる――その残酷な運命を映し出した、対照的な場面写真となっている。
さらに、膝丈のAラインスカート、ノースリーブワンピース、パールアクセサリーなど、1960年代前半のアメリカで流行し、ジャクリーン・ケネディを思わせる装いにも注目だ。セリーヌとアリスがまとう、上品で洗練されたレディライクなファッションと、その華やかでカラフルな装いの裏側で繰り広げられる壮絶な狂気のコントラストに目を奪われる。
映画『隣人たち』は、7月24日より全国順次公開。