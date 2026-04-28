3試合ぶりの逆転3ランで本塁打数は両リーグ1位に

【MLB】Wソックス ー エンゼルス（日本時間27日・シカゴ）

ホワイトソックスの村上宗隆内野手が27日（日本時間28日）、本拠地で行われたエンゼルス戦に「2番・一塁」で先発出場。悪天候の影響で約3時間遅れて始まった一戦で、3試合ぶりの12号3ランを放った。本塁打数はトップで並んでいたヨルダン・アルバレス外野手（アストロズ）とアーロン・ジャッジ外野手（ヤンキース）を抜き、両リーグ1位に浮上。球団の月間本塁打数（3月〜4月）も歴代最多となった。

村上が一振りで試合の流れを変えた。1点差まで追い上げた7回無死二、三塁で迎えた第4打席、カウント2-2から左腕ポメランツの149キロを捉えると右中間席へ逆転3ラン。打球速度95.8マイル（約154.2キロ）、飛距離382フィート（約116.4メートル）、角度48度の高弾道アーチだった。第1打席では3試合ぶりの安打を記録。試合遅延にも関わらず、声援を送り続けたファンに会心の一発を届けた。

24日（同25日）のナショナルズ戦では元巨人のマイコラスから右中間席へ11号。体勢を崩されながらも、ほぼ片手1本でスタンドへ運び、衝撃パワーを見せつけた。また、この一発で、2010年3月〜4月にポール・コネルコが記録した月間本塁打の球団記録に並んでいた。

村上はブルワーズとの開幕カードで3戦連発。メジャーデビューからの3戦連発は、日本人選手新記録だった。9日（同10日）のロイヤルズ戦から4試合連続で無安打が続くなど一時は打率1割台に低迷。しかし、14日（同15日）のレイズ戦で、25打席ぶりの安打となる5号を放ち上昇気流に乗った。

16日（同17日）のアスレチックス戦からは5試合連続でアーチをかけ、球団＆日本人最長記録に並ぶ記録も打ち立てた。この日の一発で、シーズンに換算すると67発ペースとなり、メジャー1年目からアーチを量産している。（Full-Count編集部）