「ゴジラ-1.0」

(C)2023 TOHO CO., LTD.

Netflixが、5月の配信ラインナップを発表。山崎貴監督の「ゴジラ-1.0」やそのモノクロ映像版「ゴジラ-1.0／C」を5月3日から配信するほか、「ストレンジャー・シングス」のダファー兄弟が手掛ける新作SFスリラー「ザ・ボローズ」、磯村勇斗＆オク・テギョンによるドラマ「ソウルメイト」などを順次配信する。

注目配信作品

5月3日からは、山崎貴が監督・脚本・VFXを務め、神木隆之介、浜辺美波らが出演。第96回アカデミー賞視覚効果賞を受賞した大ヒット映画「ゴジラ-1.0」が配信開始。

同じく3日から、「ゴジラ-1.0」をモノクロ化した「ゴジラ-1.0／C」も配信スタート。山崎監督が目指した「怖いゴジラ」の原点ともいえる1954年の第1作『ゴジラ』を彷彿させる世界観が見どころ。

「ゴジラ-1.0／C」

(C)2023 TOHO CO., LTD.

そのほか、アイドルグループ・日向坂46の4期生メンバー全員が出演した青春群像劇「ゼンブ・オブ・トーキョー」を5月11日から配信する。

「ゼンブ・オブ・トーキョー」

(C)2024-映画「ゼンブ・オブ・トーキョー」製作委員会

新作Netflixシリーズ

新作Netflixシリーズの「ソウルメイト」は、5月14日から独占配信スタート。

磯村勇斗、オク・テギョンがW主演！すべてを捨てて日本からベルリンにやって来た琉は、韓国人ボクサーのヨハンに命を救われる。その出会いは、それから何年も続く魂の交流の始まりだった。ベルリン、ソウル、東京の3都市を舞台に、10年の歳月にわたって二人の青年が歩んだ魂と愛の物語を描く。

「ソウルメイト」

「ザ・ボローズ」は、「ストレンジャー・シングス」のダファー兄弟が手掛ける新たなSFスリラー。妻を亡くして高齢者居住地ボローズに来たサムは、不可解な現象に遭遇し、住人たちと団結して秘密の解明に挑む。配信は5月21日から。

「ザ・ボローズ」

人気ミステリーの第2シーズンを描く「自由研究には向かない殺人: シーズン2」は、5月27日から配信スタート。アンディ・ベル事件を解決後、調査をやめたピップだが、新たな事態によって再び事件に巻き込まれていく。

「自由研究には向かない殺人: シーズン2」

ドイツ発のブラックコメディ「マインドフルに殺して: シーズン2」は、5月28日配信開始。マフィアの弁護士ビョルンはストレスに対処するため、ますますマインドフルになって自分の“内なる子供”に向き合うが…。

「マインドフルに殺して: シーズン2」

5月15日配信の「ワンダーフールズ」は、パク・ウンビン、チャウヌ共演のアクションコメディ。終末論が広がるなか、思いがけず超能力を手に入れた“冴えない町の人々”は、平和を脅かす悪に立ち向かう。

「ワンダーフールズ」

5月8日配信の「素晴らしき新世界」は、イム・ジヨン、ホ・ナムジュン共演の時代劇ラブコメディ。朝鮮悪女の魂が乗り移った無名女優のシン・ソリは、財閥御曹司チャ・セゲとの一触即発の恋へ。

「素晴らしき新世界」

人気ゲーム原作のアニメシリーズ続編「Devil May Cry: シーズン2」は、5月12日配信スタート。デビルハンター・ダンテは、因縁の双子の兄バージルとの戦いを余儀なくされる。

「Devil May Cry: シーズン2」

「チェスナットマン: かくれんぼ」は、デンマーク発の人気ミステリー。刑事マークとナイアは不気味な数え歌を送ってくるストーカーを捜査することに…。配信は5月7日から。

「チェスナットマン: かくれんぼ」

中年の危機を描いた人気コメディ「フォー・シーズンズ: シーズン2」は、5月28日配信開始。大変な一年を乗り越え、ケイトたちは恒例行事だった休暇旅行を続けることにしたのだが…。

「フォー・シーズンズ: シーズン2」

新作Netflix映画

サリー・フィールド、ルイス・プルマン共演で描く「親愛なる八本脚の友だち」は、5月8日配信開始。水族館で働く孤独な女性トーヴァは、ミズダコと人生迷走中の青年と奇跡の絆を見つけていく。

「親愛なる八本脚の友だち」

5月1日からはアニメーションコメディ「プークーと魔法の植物」を配信。森に住む小さな生き物と美しい羽を持つ大きな鳥は、ある日突然体が入れ替わってしまい、ドキドキの大冒険が始まる。

「プークーと魔法の植物」

サシャ・バロン・コーエン、ロザムンド・パイク共演のロマンチックコメディ「レディース・ファースト?!」は、5月22日配信スタート。女たらしの男が目覚めた世界は、女性が支配するパラレルワールドだった!?

「レディース・ファースト?!」

タイ発のアクションロマンス「愛しのアサシン」は5月7日配信開始。希少な血液型ゆえに血を狙われ、殺し屋の一家に育てられた少女ランは、復讐に燃える敵に愛する者と立ち向かう。

「愛しのアサシン」