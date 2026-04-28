タレント伊集院光（58）が27日深夜放送のTBSラジオ「月曜JUNK 伊集院光 深夜の馬鹿力」（月曜深夜1時）に生出演。オズワルド伊藤俊介（36）との共演NGを完全否定した。

日本ハムファンの伊集院とDeNAファンの伊藤は11日放送のテレビ東京系「出川哲朗のプロ野球順位予想2026 リアルガチ★スポーツリアライブ特別編★」」で共演。伊藤がDeNAのローテーション投手を予想する際、薄い知識を露呈。伊集院が伊藤の不勉強ぶりにツッコミを入れると、伊藤が「あなたに藤浪（晋太郎）の何が分かるんだよ！」と逆上。伊集院は「じゃあ！お前に野球の何が分かるんだ！」とやり返していた。

伊集院は「僕はクソなすり商法って呼んでるんですけど、クソをなすりつけに来る人、いっぱいいるじゃないですか。このラジオを聴いて伊集院の発言みたいなやつを、上手なのよ、ちょっとずつ角が立つようにするのが。うまく角を立てるようにして、けしからんと思わせる」と切り出した。

「俺がオズワルド伊藤くんに、共演NGって言ったって…。共演NGっていう言葉を使っている媒体は信用に値しないと思ってるし、この媒体をスポンサードしている人も同じに、信用しない方がいいと思う。だって俺、共演NGでも何でもないし。共演NGなんて言ってないし。ちょっとずつ、そうやってきてクソをなすりつけてきて」と主張した。