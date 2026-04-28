張本智和が王楚欽、モーレゴードに続く3位キープ 松島輝空が8位でWエースがトップ10入り 戸上隼輔は18位｜卓球男子世界ランキング（2026年第18週）
国際卓球連盟（ITTF）は27日、2026年第18週の世界ランキングを発表した。
■TOP100入り日本勢は12選手
男子シングルスでは、張本智和（トヨタ自動車）が王楚欽（中国）、トルルス・モーレゴード（スウェーデン）に続く3位をキープ。また、松島輝空（木下グループ）も8位を維持し、2人が引き続きトップ10入りを果たしている。
その他の日本勢では、戸上隼輔（井村屋グループ）が前週と変わらず18位。宇田幸矢（協和キリン）も27位で変動なしとなり、篠塚大登（東都観光バス）は1つ順位を下げて31位となった。
田中佑汰（ファースト）は1つ順位を上げて37位。吉村真晴（SCOグループ）は1つ順位を下げて44位、茺田一輝（協和キリン）は1ランクアップの59位となった。
吉村和弘（ケアリッツ・アンド・パートナーズ）、吉山僚一（日本大）はそれぞれ61位、62位と1つ順位を上げている。
また、坂井雄飛（愛知工業大学）は2つ順位を上げて82位。及川瑞基（ケアリッツ・テクノロジーズ）は1ランクアップの86位に入り、今週は日本勢から12選手が男子シングルスのトップ100入りを果たした。
■日本男子選手の世界ランキング推移（2026年4月27日更新）
■トップ100以内の日本男子選手ランキング
3位 （-）：張本智和
8位 （-）：松島輝空
18位（-）：戸上隼輔
27位（-）：宇田幸矢
31位（↓ 30位）：篠塚大登
37位（↑ 38位）：田中佑汰
44位（↓ 43位）：吉村真晴
59位（↑ 60位）：茺田一輝
61位（↑ 62位）：吉村和弘
62位（↑ 63位）：吉山僚一
82位（↑ 84位）：坂井雄飛
86位（↑ 87位）：及川瑞基