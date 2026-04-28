英国の競馬メディア「タイムフォーム」社は４月２７日、同社が独自調査で発表しているレーティングで、２６日の香港・チェアマンズスプリントプライズで４馬身１／４馬身差の圧勝を決めたカーインライジング（セン６歳、デヴィッド・ヘイズ厩舎、父シャムエクスプレス）が、歴代単独３位タイの１３７を獲得したと発表した。

７０年以上前に活躍した英国の伝説の短距離馬アバーナントの１４２、パッパフォーウェイの１３９に続く数値。現代のスプリンターでは豪州で２５戦全勝のブラックキャビア、英の短距離王のバターシュの１３６を上回るものとなっている。

主任平地アナリストのデビッド・ジョンソン氏は「レース前の１３５から上昇しました。彼が間違いなく歴代最高の競走馬の一頭であることが分かるでしょう」とコメントした。

また、カーインライジングの今後について、香港ジョッキークラブのホームページでデヴィッド・ヘイズ調教師は「休養を経て１０月にオーストラリアのシドニーで開催される高額賞金レースのジ・エベレスト（芝１２００メートル）でタイトル防衛を目指す」と話している。

昨年は海外初遠征で１４連勝を決め、１着賞金は７００万豪ドル（当時のレートで約６億８０８５万円）を獲得。世界の短距離王の今後に注目が集まる。