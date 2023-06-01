【Amazon：日立 掃除機 セール】 開催期間：4月28日0時～5月11日23時59分

紙パック式コードレススティッククリーナー PKV-BK50L V

Amazonにて、日立の掃除機がセール価格で販売されている。期間は5月11日23時59分まで。

期間中、紙パック式コードレススティッククリーナー「PKV-BK50L V」、サイクロン式キャニスター掃除機「CV-SP900M V」、サイクロン式コードレススティッククリーナー「PV-BH500A1」などがお買い得になっている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

紙パック式コードレススティッククリーナー PKV-BK50L V

吸引力が続く紙パック式。小型・軽量でもきわだつパワーでごみをしっかり吸い取る。見えにくいごみも浮かび上がらせる「ごみくっきりライト」、取り回しやすく押しても引いてもごみを吸い込む「シンクロフラップ」、髪の毛などがからまりにくく、ふき掃除したようにスッキリする「からまんブラシ」を搭載。

サイクロン式キャニスター掃除機 CV-SP900M V

強力パワー290Wでフローリングの溝やじゅうたんのごみもしっかり吸引する。強い吸引力でも運転音は59dB。軽量2.5kg（本体質量）で移動も取り回しもラクに行なえる。緑色LEDライトで見えにくいごみも浮かび上がらせる「ごみくっきりライト」、押すときも引くときも吸うからごみの取り残しを減らす「パワフル スマートヘッド」を搭載。

サイクロン式キャニスター掃除機「CV-SP900M V」

掃除しにくい場所までサッとキレイにできる、軽量1.9kgのコードレススティッククリーナー。ブラシが回転する力でグングン前に進む「自走式」で、押すときも引くときも吸う「パワフルスマートヘッド」（白色LEDライト搭載）を搭載。付属のツール（「2WAYすき間ブラシ」「ほうきブラシ」「ハンディブラシ」）でいろいろな場所を手軽にキレイにできる。